HDP'ye yüzde 79 oy çıkan Doğubayazıt'a 12 milyonluk yol

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, geçen yıl ilçe genelinde 7,5 milyon liralık yatırımla 65 bin metrekare sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

12 MİLYON LİRA AYRILDI

Görevlendirmeyle birlikte ilçenin en büyük caddelerinden Erzurum, Büyük Ağrı, Kalus ve Mevlana caddelerini asfaltlayan belediye ekipleri, bölge genelinde etkili olan yağışların sona ermesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Belediye bu yıl yapılacak asfaltlama çalışmaları için de 12 milyon lira kaynak ayırdı.

HDP YÜZDE 79 ALDI

24 Haziran'da yapılan seçimlerde ise Doğubayazıt'ta HDP yüzde 79.54 oranında destek gördü. Ağrı'dan ise 3 milletvekili çıkardı.