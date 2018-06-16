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HDP'yi destekleyen CHP'lilerin izlemesi gereken video

Erdoğan karşıtlığı üzerinden, HDP barajı geçsin diye her türlü desteği veren CHP'lilerin Almanya'da toplanan PKK yandaşlarının attığı sloganları hatırlaması gerekiyor.

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 14:12..
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HDP'yi destekleyen CHP'lilerin izlemesi gereken video

Kandil'in sözcülüğüne devam ettiği için halkın büyük tepkisini alan HDP'nin oyları 7 Haziran seçimlerinden bu yana düşüşte.

'ATATÜRK'ÜN PARTİSİ' HDP'Yİ DESTEKLİYOR

Vatandaşlardan aldığı sert tepkilere karşın aynı dili ve politikaları sürdüren HDP'li siyasetçilere en büyük destek Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'den geliyor.

Almanya'da PKK yandaşları Atatürk'e hakaret etti-VİDEO

HDP'nin barajı geçmesi halinde Meclis'te AK Partili vekillerin daha az olacağı hesabını yapan CHP'lilerin hesaba katmadığı şeyler de var.

Haberimizde yer alan videoda, 2016 yılında Almanya'da toplanan terör örgütü PKK yandaşlarının CHP'liler için attığı sloganlar görülüyor.

ATATÜRK'E KÜFÜRLÜ SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

Görüntülerde PKK yandaşları "Atatürk'ün p.çleri yıldıramaz bizleri" sloganlarıyla yürüyor. Terör sevicilerin, CHP'lilerin en çok sahip çıktığı değer olan Atatürk hakkında söylediklerinin, HDP'ye desteğinin önünde engel olmaması manidar.

HDP'yi destekleyen CHP'lilerin izlemesi gereken video

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