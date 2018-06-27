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Heathrow Havalimanı genişletiliyor

Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pistin inşa edilmesi için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda karara onay çıktı.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 11:18..
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Londra'daki Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pistin inşa edilmesi kararı onaylandı. Hükümetin desteklediği oylama Avam Kamarası'ndan 119'a karşı 415 oyla geçti.

Heathrow Havalimanı genişletiliyor

"TARİHİ BİR KARAR"

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti milletvekillerine projeyi destekleme talimatı verirken üçüncü piste karşı çıkan ana muhalefetteki İşçi Partisi vekillerini oylama için serbest bıraktı. Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) "Bu İngiltere'nin küresel ticaret ilişkileri için yeni bir çağa açılan tarihi bir karar oldu." açıklamasında bulundu.

Greenpeace ise Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ve Londra'nın ilçe belediyeleriyle birlikte projeyi durdurmak için yasal girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Heathrow Havalimanı genişletiliyor

PROTESTOCULAR GÖZALTINA ALINDI

Dünyanın Dostları (Friends of the Earth) de, "İklimi mahvedecek bu yeni piste destek veren milletvekilleri tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak." ifadelerini kullandı.

Avam Kamarası'ndaki oturumu protesto eden eylemciler binanın girişinde yere uzanarak oturuma giden milletvekillerini engellemeye çalıştı. Polis 12 protestocuyu gözaltına aldı.

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