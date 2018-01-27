Hedef 2020 yılında 355 kilometreye ulaşmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa- Hasköy Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, semti olan Kasımpaşa'nın en hassas noktası Kasımpaşa-Hasköy tünelinin İstanbul, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek Türkiye'de gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi de verdi.

"HEDEF METRODA 355 KİLOMETREYE ULAŞMAK"

Şu ana kadar tünellerde 17 kilometreyi bulduklarını, metroda 160 kilometreyi geçtiklerini aktaran Erdoğan, "Hedefimiz 2020'ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre de yeni raylı sistem projemiz var. Böylece 190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla İstanbul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış alacağız." diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE BÖLÜNMÜŞ YOLA KAVUŞACAKLAR"

Bu ülkede bölünmüş yolun 6 bin 100 kilometrelik bölümün 79 senede yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, "İşte buna dikkat edin; biz bu ilaveyi 15 senede yaptık. 19 bin 900 kilometreyi 15 senede yaptık. Bizim iktidarımızın gücü bu, aradaki fark bu. Hepsini toplasan bizimle mukayesesi kabil değil. Otoyol uzunluğunu 945 kilometre ilave ile 2 bin 660 kilometreye ulaştırdık. Göreve geldiğimizde 81 vilayetimizde sadece 6 tanesi bölünmüş yolla birbirine bağlıydı şehirlerimizin. Bugün 76 şehrimiz bölünmüş yolla birbirine bağlı, kalan 5 şehir arasındaki çalışmalar da bizden kaynaklanmayan sebeplerle gecikti. En kısa sürede onlar da bölünmüş yola kavuşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümete geldiklerinde toplam uzunluğu 50 kilometre olan 83 karayolu tünelinin bulunduğunu aktararak, bugün toplam uzunluğu 433 kilometreyi bulan 341 karayolu tüneline sahip olunduğunu kaydetti.

"HIZLI TREN HATLARININ İNŞASI SÜRÜYOR"

Türkiye'nin Yüksek Hızlı Tren diye bir kavramla ilk kez kendilerinin döneminde tanıştığını belirten Erdoğan, "Bizden önce Türkiye'de Yüksek Hızlı Tren yoktu niye çünkü bunlar yolun medeniyet olduğunu bilmiyor ama biz 'su medeniyettir' dedik, 'yol medeniyettir' dedik ve bu adımları attık. Halen bin 213 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hatları Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya arasında hizmet veriyor. Var mıydı böyle bir şey? Yok. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir başta olmak üzere çok sayıda istikamette hızlı tren hatlarının inşası da sürüyor." diye konuştu.