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Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı

İstanbul İl Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yaptığı operasyonda, 500 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.04.2017 - 09:31
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Ş. ve M.M.'nin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde torbacılara dağıtacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine yaklaşık 1 ay boyunca şüphelileri takibe alan ekipler, Ş.Ş. ve M.M.'nin Beyoğlu Piri Reis Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Evde yapılan aramada hediye paketlerine sarılmış halde piyasa değeri 500 bin TL olan 15 kilogram 'Scank' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca tabanca da bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ş.Ş.'nin yapılan sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu ve 6 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Ş.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili derinlemesine soruşturma başlatıldı.

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