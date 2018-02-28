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Hedonik Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarak 214,73'e yükseldi.

AA | 28.02.2018 - 15:11..
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FH

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarak 214,73 seviyesinde gerçekleşti.

YÜZDE 18,50'LİK ARTIŞ

2016'nın aynı ayına göre yüzde 9,84 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 1,86 azalış gösterdi. 3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,32, yüzde 0,40 ve yüzde 0,34 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,04, yüzde 6,94 ve yüzde 18,50 artış gösterdi.

KONUT FİYAT ENDEKSİ ARTTI

Aralık ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,71 artarak 251,14'e ulaştı. KFE, 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 11,15 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar aralıkta 2 bin 112,2 liraya yükseldi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 10,12'LİK ARTIŞ

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,13 artarak 238,69'a çıktı. YKFE, aralıkta 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 10,27 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi ise (YOKFE) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,39 artarak 244,10'a yükseldi. YOKFE, yıllık bazda yüzde 10,12 arttı.

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