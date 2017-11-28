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Hedonik Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,69 artarak 210,42'ye yükseldi.

AA | 28.11.2017 - 17:20..
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Hedonik Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

gs

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69 artarak 210,42 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,64 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 1,40 azalış gösterdi.

EYLÜLDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 0,19, 0,38 ve 1,36 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,71, 7,58 ve 16,77 arttı. Eylül ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,63 artarak 246,05'e ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,14 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar eylülde 2 bin 69,4 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE) de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,40 artarak 234,85'e çıktı. YKFE, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,63 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi (YOKFE) ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,20 artarak 241,16 yükseldi. YOKFE, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 arttı.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE METREKARE FİYATLARI

Üç büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 781,38 TL, Ankara'da bin 675,20 TL ve İzmir'de 2 bin 555,21 TL olduğu görüldü.

Eylül ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 17,90 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim de yüzde 0,83 ile TRA2 (Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır) düzeyinde gerçekleşti.

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