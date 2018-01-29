taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.988
USD
3,7794
EURO
4,6746
ALTIN
163,36
PETR
69,7500

Hedonik Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı

Endeks, kasımda önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 213,49 seviyesine çıktı.

AA | 29.01.2018 - 16:40..
  1. Haberler
  2. Emlak

h

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,48 artarak 213,49 seviyesinde gerçekleşti. 2016'nın aynı ayına göre yüzde 10,07 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,58 azalış gösterdi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 0,09 ORANINDA AZALIŞ

3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,09 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 0,41 ve yüzde 1,44 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,87, yüzde 7,16 ve yüzde 19,51 yükseldi.

Kasım ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 0,41 artarak 249,43'e ulaştı. KFE, 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 11,33 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar kasımda 2 bin 97,74 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi de (YKFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 238,52'ye çıktı. YKFE, kasımda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 11,18 artış gösterdi. Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi ise (YOKFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,31 artarak 243,17'ye yükseldi. YOKFE, yıllık bazda yüzde 10,55 arttı.

3 BÜYÜK KENTTE METREKARE FİYATLARI

3 büyük kentin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 812,50 TL, Ankara'da bin 693,21 TL ve İzmir'de 2 bin 612,91 TL olduğu görüldü.

Kasım ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,51 ile TR31 (İzmir) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim de yüzde 0,31 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

Afrin'de 60 YRK'lı öldürüldü

398
Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

Almanya'da yasa dışı PKK yürüyüşü durduruldu

116
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

396
ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

ABD'li General Münbiç'ten çekilmeyeceklerini açıkladı

228
Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

Zeytin Dalı Harekatı'nda son görünüm

40
İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

İzmit'te camiden çıkanlara kızıl elma dağıtıldı

125
Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

Kılıçdaroğlu: TSK yedek ordu gibi gösteriliyor

487
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM