taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 1,16 arttı

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,16 artarak 205,74'e yükseldi.

29.07.2017 - 16:40
  1. Haberler
  2. Emlak
Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 1,16 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 1,16 arttı

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 artarak 205,74 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,96 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,68 azalış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK İL İNCELENDİ

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,98, 1,22 ve 1,90 artış görüldü.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 1,16 arttı

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,10, 9,24 ve 16,56 arttı. Mayısta Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,14 artarak 238,60'a ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,58 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar mayısta 2 bin 7 liraya yükseldi. Bir önceki ay birim fiyatlar bin 983,08 lira seviyesindeydi. Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 226,06'a çıktı. YKFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 artış gösterdi.

YÜZDE 1,10'LUK ARTIŞ

Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksi (YOKFE) ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,10 artarak 236,86'ya yükseldi. YOKFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,01 arttı. Üç büyük ilin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 739,41 TL, Ankara'da bin 651,62 TL ve İzmir'de 2 bin 404,21 TL olduğu görüldü. Mayıs ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,42 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim ise yüzde 0,44 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
ATO "Emlak Vergisi Masası" kurdu
Ankara Ticaret Odası (ATO), emlak vergisi artışlarına yapılacak itirazlar için "Emlak Vergisi Masası" kurdu.
Dışı otobüs gibi görünen muhteşem otel
Val ve Tim isimli bir çift, kızları ve köpekleriyle dünyayı dolaşıyor.
En çok harcama konuta ve kiraya yapıldı
Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı, yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları aldı.
Güney Koreli fotoğrafçıdan çarpıcı mimari tasarımlar
Güney Koreli fotoğrafçı Anh Nguyen'in mimari ve insan temalı fotoğraflarından farlı bir çalışma ortaya koydu...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı

335
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

159
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

73
Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

Avusturya Başbakanı Kern'in hedefinde Türkiye var

303
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

194
Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

76
Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

409
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM