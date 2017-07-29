Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 1,16 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2017 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan HKFE (2010=100), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,16 artarak 205,74 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,96 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,68 azalış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK İL İNCELENDİ

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,98, 1,22 ve 1,90 artış görüldü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,10, 9,24 ve 16,56 arttı. Mayısta Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki aya göre yüzde 1,14 artarak 238,60'a ulaştı. KFE, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,58 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar mayısta 2 bin 7 liraya yükseldi. Bir önceki ay birim fiyatlar bin 983,08 lira seviyesindeydi. Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 226,06'a çıktı. YKFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 artış gösterdi.

YÜZDE 1,10'LUK ARTIŞ

Yeni Olmayan Konut Fiyat Endeksi (YOKFE) ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,10 artarak 236,86'ya yükseldi. YOKFE, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,01 arttı. Üç büyük ilin metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatları incelendiğinde İstanbul'da 3 bin 739,41 TL, Ankara'da bin 651,62 TL ve İzmir'de 2 bin 404,21 TL olduğu görüldü. Mayıs ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,42 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) düzeyinde kaydedilirken, en düşük yıllık değişim ise yüzde 0,44 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) düzeyinde gerçekleşti.