İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini daha güvenli hale getirmek için hazırlanan Kanal İstanbul projesi, muhalefet tarafından sık sık eleştirilse de söz konusu projenin ne denli bir öneme sahip olduğunu acı olaylarla, kazalarla anlamak zorunda kalıyoruz.

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISI YIKILDI

Bugün Boğaz'da meydana gelen kaza sonucu, 225 metre uzunluğunda bir dökme yük gemisinin çarpmasıyla tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısı yıkıldı, kullanılamaz hale geldi.

150 YILLIK YALI, DEĞERİ 85 MİLYON DOLAR

Yalı, 1850 yılında inşa edilmiş ve günümüze kadar çeşitli işlemlerden geçmişti. Sultan 2. Mahmud döneminde yaşayan Hekimbaşı Salih Efendi'den kalma yalı, Salih Efendi'nin eski perdeleri ve değerli eşyalarıyla birlikte günümüze kadar ulaştı. Güller ve çiçeklere karşı ilgisi olan Salih Efendi, yalının çevresini çiçek bahçesine dönüştürmüştü. Yalının günümüzdeki değerinin 85 milyon dolar olduğu biliniyor.

Yalının bir kısmı çeşitli organizasyonlara açılmışken, bir kısmında ise 1905 yılında vefat eden Hekimbaşı Salih Efendi'nin akrabaları halen yaşıyordu.

İstanbul Boğazı'nda gemi yalıya çarptı VİDEO



(Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın yıkılmadan önceki hali)