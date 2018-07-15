taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek için Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

AA | 15.07.2018 - 11:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bakanlıklara Bağlı, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve  Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KISA ADI 'HAK'

Kararnameyle, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali  özerkliğe sahip, özel bütçeli, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu  kuruldu.

BU HİZMETİ SUNACAK OLAN TEK KURUM OLDU

Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurt  dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon  hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve  uygulayacak.
HAK, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri  nezdinde Türkiye'yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev  alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek.

Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu

İkili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalayacak olan HAK, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki  helal akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak ve iş birliğinde bulunacak.

BİLİMSEL VE TEKNİK İNCELEMELERİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Helal akreditasyon konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemeleri  gerçekleştirecek Kurum, helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler  yapacak. HAK, bu kapsamda eğitim verecek, araştırma ve yayın yapacak, ulusal ve  uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantılar düzenleyecek.
Kurumun organları; yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel  sekreterlikten oluşacak.

Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere  toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapacak.  Görev süresi biten yönetim kurulu üyesi tekrar atanabilecek.

Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

52
7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

35
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

93
BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

30
Adnan Oktar operasyonunda 2 polis gözaltında

Adnan Oktar operasyonunda 2 polis gözaltında

37
Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

44
TSK'nın yönetiminde yeni dönem

TSK'nın yönetiminde yeni dönem

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM