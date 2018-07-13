Helikopter kazasından kurtulan gazi: Yine askere giderim

27 Kasım 1998 tarihinde Hakkari Yüksekova’da operasyona giden timi taşıyan Skorsky tipi helikopter, PKK terör örgütüyle çıkan çatışma sırasında düşmüş ve 15 asker şehit olmuştu.

Bitlis’in Hizan ilçesinde öldürülen 10 teröristten birinin helikopterin düşürüldüğü saldırının faili olan ve kırmızı listede yer alan Sefer Açar olduğu açıklanırken, o saldırıdan yaralı olarak kurtulan tek asker olan Gazi Yaşar, açıklamalarda bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Saldırının failinin öldürülmesinin yüreklere bir nebze de olsa su serptiğini söyleyen Yaşar, "Olay hiç aklımdan çıkmıyor. O gün orası mahşer yeri gibiydi. O helikopterden bir tek ben çıktım. Olayın failinin öldürülmesi şehit yakınlarının yüreğine bir nebze de olsa su serpmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Rahat uyusunlar. O kazada şehit olan arkadaşlarımızın aileleriyle hala görüşüyoruz." dedi.

"YİNE ASKERE GİDERİM"

Olayı anlatan gazi Yaşar, "27 Kasım 1998 tarihinde helikopterle Şemdinli’den kalktık. 15–20 dakika uçtuktan sonra sarp dağlara geldik. Dağların arasında girdiğimizde helikopterin dört bir yanına mermi yağmaya başladı. Sanırım pilot vurulmuş ve biz de çakıldık. Düşer-düşmez alev aldı. Benim ayaklarım ve suratım darbenin etkisiyle patladı." diye konuştu.

Enkazdan çıktıktan 20 saat boyunca yardım beklediğini söyleyen Yaşar, "Helikopterin içinde mühimmat olduğu için sürekli patlıyordu. Alevler artmaya başlayınca ayaklarım kırık bir vaziyette sürünerek uzaklaşmaya başladım. O halde yaklaşık 20 saat orada geçirdim. Sabah beni helikopterle çektiler. Beni almaya geldiklerinde çatışmalar hala devam ediyordu. Vatan için millet için canımızı ortaya koyduk. Şimdi çağırırlarsa yine gideriz." şeklinde konuştu.

Terörle mücadele gelinen noktayı başarılı bulduğunu belirten Yaşar, "Terörle mücadelede şu an için etkiliyiz. 20 sene önceye kıyasla şu anda daha farklı her şey. Çalışmalar artık daha kararlı yürütülüyor." dedi.





