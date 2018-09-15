Helikopter kazasının pilotu şüpheli olarak ifade verdi

İşadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET

Soruşturma kapsamında helikopter pilotu İsmet Özgür'ün, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındı. Halen hastanede tedavi gören pilot Özgür'ün ifadesinde seyir halinde iken bir ses duyduğunu, ardından hızla irtifa kaybetmeye başladığını, helikopteri yumuşak iniş ile denize indirmeye çalıştığını ancak hızlı irtifa kaybı nedeni ile bunu başaramadığı için denize çakıldıklarını söyledi.

KARA KUTU TÜRKİYE'DE ÇÖZÜLEMEZSE YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK

Soruşturma kapsamında helikopterin enkazının Ulaştırma Bakanlığı Kaza Kırım Ekibi'ne teslim edildiği, Kaza Kırım Ekibi'nin helikopterde yapılan konuşmaların kaydedildiği CVR (Cocpit Voice Recorder) kayıt cihazını çözmeye çalıştığı, CVR sisteminin Türkiye'de çözülememesi durumunda yurt dışına gönderilerek kaza anında nelerin konuşulduğunun tespit edileceği belirtildi. Kaza Kırım Ekibi'nin, CVR cihazını tuzlu suyun içinde muhafaza ettiği kaydedildi. Kazaya ilişkin ilişkin ön inceleme raporunun bir ay içinde hazırlanacağı belirtildi.

ŞİMŞEK TESPİTİ İÇİN METEOROLOJİYE YAZI YAZILDI

Kaza anında havanın yağmurlu olduğunu dikkate alan savcılık, helikoptere şimşek isabet edip etmediğinin tespiti için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Savcılık, kazanın meydana geldiği yerin koordinatlarını bildirerek, bildirdiği koordinatlarda şimşek çakıp çakmadığının kendilerine bildirilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

İşadamı Halil İbrahim Ünver'in içinde bulunduğu helikopter, 6 Eylül 2018 tarihinde Kartal'dan kalktıktan sonra 16.50'de Bostancı açıklarında denize düşmüştü. İşadamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür yaralanarak hastaneye kaldırılmış, işadamı Ünver aynı gün hastanede yaşamını yitirmişti. Pilot İsmet Özgür'ün hastanede tedavisi sürüyor.