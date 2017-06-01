Helikopter şehidi pilot yüzbaşıya veda

Kazada helikopteri kullanan pilotlardan olan şehit Yüzbaşı Serhat Sığnak için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

ADANA ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, bürokratlar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ellerini hiç bırakmadığı şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

"5 GÜN SONRA ŞIRNAK'TAN GELECEKTİ"

Şehidin annesi Semiha Sığnak, "5 gün sonra Şırnak'tan gelecekti, ciğerimiz yandı, ocağımız söndü" diye ağıt yakarken, şehidin asker şapkasını takan ağabeyi Orhan Sığnak ise, "Ocağımıza ateş düştü, daha 32 yaşındaydı. Kardeşime doyamadım, kaç ocağa ateş düştü." diyerek ağladı.

KIZ ARKADAŞI FENALIK GEÇİRDİ

Şehidin ağabeyi ve annesinden sonra tabuta sarılan evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Banu Hoşgören de uzun süre gözyaşı döktü. Fenalık geçiren Banu Hoşgören'i şehit yakınları teselli etmeye çalıştı.

Acılı aileye başsağlığı dileyen Bakan Ömer Çelik de, tören boyunca şehidin ağabeyi ve babasının elini tuttu. Gözyaşlarını tutamayan Bakan Çelik, daha sonra şehit yakınlarıyla birlikte tabuta omuz verdi.

DEVRE ARKADAŞLARI SAYGI NÖBETİ TUTTU

Cenaze başında bekleyen askerlerin yanı sıra şehidin Malatya'da görevli devre arkadaşı 2 pilot yüzbaşı da tabut başında saygı nöbeti tuttu. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.





























