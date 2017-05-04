Helin Avşar: Ben Zehra'nın yaşındayken oyun oynuyordum

Geçtiğimiz Aralık ayında iş adamı Serhan Bora ile ani bir şekilde evlenip aynı hızla boşanan Helin Avşar, yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti.

"BEKARIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen çiçeklerin kime ait olduğu sorulunca ilk başta afallayan Avşar, “Bekar bir bayanım, çiçekler gelebilir. Daha yüzük gelmedi. Tekrar da evlenebilirim neden olmasın. Güllerin sahibi eskiden de tanıdığım birisi. Sakin ve seviyeli bir ilişkimiz var. Ortalığa çıkarmak istemiyorum. Aile bireylerimin haberi var.” şeklinde konuştu.

"ZEHRA BENDEN AKILLI"

Yeğeni Zehra Çilingiroğlu'nun iç mimarlık okumak için gittiği İngiltere'deki okulunu bırakıp Türkiye'ye dönmesi hakkında Helin Avşar, "İnsanların aklında hiçbir şey kalmamalı, neyi istiyorsa o yönde ilerlemeli. Zehra benden akıllı bir kız. Ben onun yaşındayken oyuncak bebeklerle oynuyordum. Hayata karşı daha mantıklı kararlar veriyor. Ben o yaşlarımda çok fevriydim." dedi.