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Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Gürkan Şef olarak bilinen Gürkan Topçu'yla birlikte.

11.07.2017 - 07:44
  1. Haberler
  2. Magazin

Gecce.com'un haberine göre; İkilinin aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Uzun süredir ikili hakkında aşk yaşadıkları dedikoduları kulislerde konuşuluyordu. Dedikodular doğru çıktı. Helin Avşar ve Gürkan Şef'in uzun süredir görüştükleri, son 1 aydır da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

BORA'DAN 2016 ARALIK'TA BOŞANMIŞTI

Hülya Avşar'ın kardeşi olan Helin Avşar, 10 ay evli kaldığı Serhan Bora'dan 2016 Aralık ayı sonunda boşanma kararı almış ve İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası tel celsede sonuçlanmıştı.

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

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