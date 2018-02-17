Helin Palandöken cinayeti davasına yanlış sanık getirildi

İstanbul Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’in pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada sanık Mustafa Yetgin’in yerine isim benzerliğinden dolayı aynı cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Yetkin’in getirilmesi nedeniyle yargılanmasına başlanamadı.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken ile olayda yaralanan müşteki Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül katıldı. Müşteki Nihat Palandöken’in avukatı Emrah Daylan ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"BEN BU DAVANIN SANIĞI DEĞİLİM"

Sanık avukatı Zehra Süer, duruşma salonunda hazır edilen sanığın dosyanın sanığı olmadığını söyledi. Bunun üzerine kimlik bilgileri sorulan huzurdaki sanık, “Adım Mustafa Yetkin. Gasp suçundan cezaevindeyim. Ben bu davanın sanığı değilim, benim böyle bir dosyam yok” ifadelerini kullandı.

ASIL SANIK CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ YAPMADI

Mahkeme Başkanı’nın Maltepe 1 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile irtibata geçilmesini istemesi sonucu yapılan görüşmede, cezaevinde Mustafa Yetkin isimli başka bir sanığın bulunduğu, bununla ilgili karışıklık yaşandığı ve gerçek sanık Mustafa Yetgin’in cezaevinden çıkışının yapılmadığı belirtildi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Emrah Daylan, “Dosyamız tasarlayarak öldürme dosyasıdır. Biz bu beyanlarımızı dosyanın asıl sanığı olan Mustafa Yetgin’in savunması üzerine kurmuştuk. Bu nedenle dosyada hazır olanların savunma ve beyanları tespit edilmeden duruşmanın ertelenmesini talep ederiz” dedi.

DURUŞMAYA ERTELEME KARARI

Dosyanın kapsamlı oluşunu, cezaevinden sanığın hazır edilmesinin vakit alacağı nazara alındığında sağlıklı yargılama yapılmasını dikkate alan mahkeme, saatinde hazır edilmeyen sanığın bir dahaki celse hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Öte yandan mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Yetgin’in hazır edilmemesine ilişkin yanlışlık yapan ilgililer hakkında gereğinin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

"ÇOK AZ GÖRÜLEN BİR OLAY"

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Emrah Daylan, "Biz geldik ancak Türk yargı sisteminde çok az görülen bir olayla karşılaştık. Cezaevinden yanlış sanık geldi, herkesin huzurunda ‘benim böyle bir duruşmam yok’ dedi. Biz duruşmaya ara verilmesini istedik. Heyet cezaevini aradı ve yanlış kişinin gönderildiği ortaya çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan bir sanık yokken yargılamanın yapılamayacağını belirttik. Kamuoyunda bu kadar net, açık bilinen bir dosyada hata yapıldı. Biz bunu iyi niyetimizle hata olarak değerlendirmek istiyoruz” dedi.

"BEN BUGÜNE HAZIRLADIM KENDİMİ"

Baba Nihat Palandöken, “Ben bugüne hazırladım kendimi. Kamuoyu da eminim kendini bu güne hazırladı. Ama karşımıza bir sanık çıktı ki akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Farkına vardık bizde. Avukatımın yanındayım.” şeklinde konuştu.