Helin Palandöken'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Türkiye genelinde deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 34 günde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

Almanya Başbakanı Merkel, mülteci krizine ortak çözümler bulmak için Berlin'de bir araya geldi. Merkel Türkiye'nin mülteci konusundaki tavrını övdü, Orban ise Türkiye'nin çabalarını görmezden geldi.

Başakşehir, Serdar Taşçı ile anlaşmaya vardı

1 Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi İdamın tecavüzcülere karşı en caydırıcı ceza olacağını yazan Murat Boz, Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.

2 Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın AK Parti milletvekili olarak kayıtlara geçmek istemeyen Destici'nin "BBP Genel Başkanı olduğumu da yazın" isteği YSK tarafından reddedildi.

3 Seni haber yapmayacağız Ketıl Seni başkan yaptırmayacağız diyen biri vardı sahi, nerede şimdi o?

4 Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51 Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

5 OHAL kalkıyor Binali Yıldırım: Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.

6 Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti 27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan terörist, tedavi için gittiği Norveç'ten Türkiye'ye gönderildi.