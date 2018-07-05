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Helin Palandöken'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 05.07.2018 - 17:18..
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Helin Palandöken'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu önündeki Bağdat Caddesi'nde 17 yaşındaki Helin Palandöken'i pompalı tüfekle öldüren Mustafa Yetgin'in cezası belli oldu.

TASARLAYARAK ÇOCUĞU KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, "Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  Mustafa Yetgin'i araçla olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

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Helin Palandöken'in katiline ağırlaştırılmış müebbet

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