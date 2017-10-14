Helin'in arkadaşları konuştu

Okul çıkışında yolu kesilen ve av tüfeği ile vurularak öldürülen Helin Palandöken için bugün Aydınlı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşları gözyaşı döktü.





Palandöken'in arkadaşları, burada olay hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

KAPISINA DAYANMIŞ

Helin'in arkadaşlarından Burak Çolak; "Bundan birkaç hafta önce geliyor evin önüne Helin'e bağırıyor çağırıyo kapısına dayanıyor. Sonra okula ve dersanesine çiçek gönderiyormuş. Helin'e yalvarıyormuş, gel benimle barış. Helin de peşimi bırak diyormuş." dedi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Öte yandan yaralanan çocuklardan Deniz'in Cemil'e göre daha hafif yaralanmasının sebebinin cebinde iki telefon bulunması ve kurşunun telefonlara isabet etmesiyle sayesinde olduğu öğrenildi.

Helin Palandöken'in arkadaşları konuştu VİDEO

"SELAM GENÇLER" DİYEREK GELDİ

Helin'in başka bir arkadaşı; "Adam bir arabadan indi, arabadan indiğinde "Selam gençler" diye bağırdı. Ondan sonra Helin'e 3 kurşun sıktı. 2 sefer Cemil'e sıktı. Ondan sonra havaya bir el ateş açtı. O da Deniz'e denk geldi. Deniz'in cebinde iki tane telefon vardı. Onun sayesinde durumu biraz daha iyi. Deniz gözlerini açmış. Cemil'in durumu pek iyi değilmiş. Söylentiler böyle. Ben orda bire bir yaşadım. elim ayağım birbirine girdi. İlk önce arkamı döndüğümde şişe patlattılar zannettim. Ama siyah uzun bir tane av tüfeğini görünce kaçıştık. Herkes korkuyla telaşla kaçtı. Kan revan oldu hep ora. Helin bağırdı. Kendini korumak için yüzünü kapattı. "Dur, yapma" diye bağırdı." derken Helin'in karnına gelen ilk kurşunun ardından yere düşmesine rağmen ateş ettiğini söyledi.

5 YIL ÖNCE ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Cenaze töreninin ardından Palandöken'in beyaz ve kırmızı duvak serilen naaşını kadınlar omuzlarında taşınarak 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in yanına defnedilmek üzere Aydınlı Mezarlığı'na götürüldü.

CENAZEDE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bu arada cenaze, cemevinden çıkarılırken kalabalık ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Bu sırada kalabalık içindeki bir kişi havaya ateş açtı. Bunun üzerine cenaze törenine katılanlarla bu kişi arasında arbede çıktı.