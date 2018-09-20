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Hem 11 kızını, hem mahallenin kızlarını okutuyor

Van Tuşba’ya bağlı Pirgarip Mahallesi’nin muhtarı İbrahim Köseoğlu, yıllardır kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyalara destek veriyor.

DHA | 20.09.2018 - 13:17..
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  2. Eğitim

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Pirgarip Muhtarı İbrahim Köseoğlu, iki dönemdir devam ettirdiği görevi süresince kız çocuklarının okuması ve erken yaşta evlendirilmemesi için düzenlenen kampanyaları destekledi.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERDİLER

İlçelerinin muhtarlar derneği başkanlığını da yapan İbrahim Köseoğlu, desteklediği eğitim projeleriyle mahallelinin kız çocuklarının okumasını sağladı. Köseoğlu sayesinde Pirgaripli aileler, çocuklarını kız-erkek ayrımı yapmadan okula gönderdi.

Hem 11 kızını, hem mahallenin kızlarını okutuyor

KENDİ KIZLARINI DA OKUTTU

Kendi kızlarını da okutan İbrahim Köseoğlu, evlenen kızlarından ikisinin ortaokul mezunu olduğunu, en büyük kızının ise okumadığını söyledi. Muhtarın üniversiteden mezun olan kızları ziraat mühendisliği, Türkçe öğretmenliği, felsefe öğretmenliği ve muhasebecilik yaparken, bir kızı Veterinerlik Fakültesi öğrencisi. Kösoğlu, 11 yıl önce, köye 4 kilometre uzaklıktaki Eğlence mezrasına tek derslikli okul yaptırarak okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınlar için de kurs açmış. Eğitimi ise ziraat mühendisi kızı Tuğba vermiş.

Hem 11 kızını, hem mahallenin kızlarını okutuyor

"KIZLARIN OKUMASI ÖNEMLİ"

Muhrar İbrahim Köseoğlu, yaklaşık bin nüfuslu mahallesinde okuma oranının diğer mahallelere göre daha yüksek olduğunu söyledi:

İbrahim Köseoğlu, "Kızların okuması çok önemli. Onlar geleceği yetiştiren bireyler. Kızların okuyup ekonomik özgürlüklerini eline alması, çok önem taşıyor. Mezramızda okul yoktu. Muhtar olmadan bir yıl önce mezrada okul yapılması için girişimlerde bulundum. 20 yıllık ot bedelini okul yapılması için bağışladım." dedi.

Hem 11 kızını, hem mahallenin kızlarını okutuyor

"ÇOK MUTLUYUM"

İbrahim Köseoğlu, "Mezraya tek derslikli okul yapıldı ve sonrasında okuma oranı da arttı. Köyde 2 derslikli okulumuz vardı ve büyük okul yapılması için verdiğimiz mücadeleyi kazandık. Bugün 12 derslikli okulumuzda eğitim sürüyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

Hem 11 kızını, hem mahallenin kızlarını okutuyor

Hem 11 kızını, hem mahallenin kızlarını okutuyor

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