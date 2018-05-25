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Hem karısından hem de kaynanasından dayak yedi

Boşandıktan sonra çocuklarını görmek istediği için hem karısından hem de kayınvalidesinden dayak yiyen adama polis koruması verildi.

Haber Merkezi | 25.05.2018 - 12:56..
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İstanbul'da bir kafede garson olarak çalışan 35 yaşındaki Sinan Kılıç karısından ve kaynanasından yediği dayaklar nedeniyle boşanmaya karar verdi.

Ancak iddiasına göre çocuklarını her görmeye gittiğinde yine şiddete maruz kalıyor. Kılıç bu duruma isyan etti.

ÖNCE KARISI VURDU SONRA KAYINVALİDESİ

Çocuklarını görmek için polis eşliğinde evine giden baba yine dayak yedi. Aileyi boşanma aşamasına getiren de bu şiddet oldu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 35 yaşındaki Sinan Kılıç, 10 yıl önce eşiyle severek evlendi. Çiftin 2 çocuğu oldu ancak eşinin ailesi ilişkilerine müdahale etmeye başladı.

Hem karısından hem de kaynanasından dayak yedi

ÇOCUKLARINI NE ZAMAN GÖRMEK İSTESE DAYAK YİYOR

Kanal D'ye konuşan Sinan Kılıç'ın iddiasına göre; hem eşinden hem de kayınvalidesinden şiddet gördü. Bu yüzden boşanma kararı aldı ancak çocuklarını görmek istediği her an dayak yemeye devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sinan Kılıç aldığı tehditler ve şiddet yüzünden hem eşinden hem de kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Savcılığa giden Sinan Kılıç'a polis koruması verildi. Eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

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