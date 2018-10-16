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Hem öğretmen hem öğrenci

Mersin'de evli ve 2 çocuk babası 57 yaşındaki Müslüm Kaya, lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaparken, aynı zamanda üçüncü üniversitesini de okumanın heyecanını yaşıyor.

AA | 16.10.2018 - 11:47..
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Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984 yılında mezun olan Müslüm Kaya, 28 yıl çeşitli kentlerde öğretmenlik yaptı.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Mersin'de 2012 yılında emekli olduktan sonra özel eğitim kurumlarında mesleğine devam eden Müslüm Kaya, aynı yıl kazandığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 4 yıllık eğitim sürecinin ardından birincilikle tamamladı.

Hem öğretmen hem öğrenci

SINAVI KAZANDI

Okuma tutkusundan kopmayan Müslüm Kaya, mezuniyetinin ardından tekrar girdiği sınavda başarı sağlayarak bu sefer de aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okumaya hak kazandı.

Hem öğretmen hem öğrenci

ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Üçüncü üniversitesini okumanın heyecanını yaşayan Müslüm Kaya, aynı zamanda lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik hayatına da devam ediyor.

Öğretmen ve öğrenci rollerini yaşamının bir parçası haline getiren Kaya, haftanın üç gününde öğrencilerini üniversiteye hazırlarken, diğer günlerde de üniversite sıralarında çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla ders dinliyor.

Hem öğretmen hem öğrenci

"OKURKEN MUTLU OLUYORUM"

Müslüm Kaya, "Üniversite sınavlarında zorlanmadan soruları çözebiliyorum. Sürekli soru çözüp, bu konu üzerinde yoğunlaştığım için sınavlarda zorlanmıyorum. İlk olarak 30 yılı aşkındır mesleğini yaptığım Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ardından da Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü okudum. Geçen yıl mezun olduğum gazetecilik bölümünü birincilikle bitirdim. İçimde büyük bir coşku ve aşk var. Okurken mutlu oluyorum" dedi.

Hem öğretmen hem öğrenci

AKŞAMLARI DERS VERİYOR

Müslüm Kaya, "Akşamları ders vermeye gidiyorum. Sabah da üniversiteye geliyorum ve öğrenciyim. Masal gibi bir durum. Hem öğretmen hem de öğrenci olmak bir hayli ilginç. Gençlerle aramızda muhteşem bir kuşak farkı var. Nereden baksanız yaklaşık 30 yıl var aramızda. Bizim zamanımızla günümüzün gençliği arasında fark var. Zaman zaman pot kırdığım oluyor ama hayat bunlarla güzel. Henüz daha yeniyiz ve birlikte 2 hafta geçirdik. Sınıftaki çocuklar durumumu sıra dışı bir olay olarak görüyor. Eşim bu konuda beni çok destekliyor. Mesleğimden kopmadım. Gençlerle bir arada olmak ilginç bir duygu, heyecan verici. Ben kendi açımdan onlarla olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Hem öğretmen hem öğrenci

OKUMAYA DEVAM EDECEK

Müslüm Kaya, bölümünü dereceyle bitirmeyi amaçladığını vurgulayarak, daha sonra ise arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi, ilahiyat veya halkla ilişkiler bölümlerinden bazılarını da okumayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Kaya'nın sınıf arkadaşı Süleyman Pinas da Müslüm Kaya'yı ilk gördüğünde öğrenci olduğuna inanamadığını ifade etti.

Hem öğretmen hem öğrenci

Hem öğretmen hem öğrenci

Hem öğretmen hem öğrenci

Hem öğretmen hem öğrenci

Hem öğretmen hem öğrenci


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