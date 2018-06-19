Hemingway ve kedileri

Hemingway’in dedesi Ernest Hall, hayvanlara duyduğu sevgiyle tanınırmış. Babası Clarence Edmonds ise, uzun bir süre veteriner olmak istemiş. Aileden gelen bu genler ışığında Hemingway’in tutkulu hayvanı ise, kedi olmuş.

6 PARMAKLI KEDİSİ

1931’de Hemingway’e özel bir kedi hediye edildi; fiziksel olarak genetiği bozuk ve patilerinde 6 parmak bulunan beyaz bir kediydi bu. Hemingway, ona Snowball adını verdi. Snowball’a öylesine bağlanmıştı ve bunun üzerine Key West arazisi üzerinde özgürce dolaşan elli kadar mutant kedi daha evlat edindi. Kedilere duyduğu aşk, sanatına da yansımıştı. Bir süre sonra bu kediler, “Hemingway’in Kedileri” olarak anılmaya başlandı.

Hemingway’in ölümünden sonra da, müze olarak kullanılan evinde, hepsi başka cins ve 6 parmaklı kediler, özgürce yaşamaya devam ettiler.

UNCLE WILLIE’NİN SON ANI

Onun için acı olan bir an vardı, kedisi Uncle Willie’in son anı. 22 Şubat 1953’te dostu Gianfranco Ivancich’e yazdığı mektupta şöyle anlatıyordu:

Sevgili Gianfranco;

Tam sana yazmayı bitirmiş mektubu zarfa yerleştiriyordum ki, Mary aşağı indi ve “Willie’nin başına korkunç bir şey gelmiş” dedi. Hemen dışarı çıktım ve yerde Willie’yi gördüm: Her iki sağ ayağı birden kırılmıştı; birisi kalçasından, diğer diz altından. Üzerinden bir araba geçmiş olmalıydı ya da birisi sopayla vurmuştu. Eve kadar tüm yolu diğer yandaki sağlam ayaklarıyla gelmişti. Kemikler çok yerden kırılmış, yaranın içinde dağılmıştı ve bazı parçalar dışarı fırlamıştı. Ama o yine de mırıldıyor ve onu iyileştirebileceğimden emin görünüyordu.

René’den onun için bir şişe süt getirmesini istedim, René onu kucağına aldı ve okşamaya başladı. Ve biraz sonra Willie sütünü içerken ben onu başından vurdum. Çok acı çektiğini sanmıyorum, sinirleri ezilmişti, bu yüzden bacakları gerçekten acımaya başlamamıştı henüz. Monstruo benim yerime ateş etmek istedi ama bu sorumluluğu kimsenin üstüne yıkamazdım, Willie’nin bir gün kendisini bir başkasının vurduğunu bilme ihtimaline müsaade edemezdim.

Seni gerçekten özledim. Uncle Willie’yi özledim. Daha önce de birilerini vurduğum olmuştu ama tanıdığım ve 11 yıldır sevdiğim birisini değil. Hele iki kırık ayağıyla mırıldayan birini hiç değil.

Damla Karakuş

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