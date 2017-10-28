Karaciğer nakli için Vanderbilt Üniversitesi Hastanesi’ne yatırılan Margaret Smith burada kendisiyle ilgilenen hemşire Olivia Neufelder ile tanıştı.

Videoyu çeken Crystal Hamilton Roberts, arkadaşı Olivia’nın geçen yıl kanser teşhisi konulan Margaret Smith her istediğinde ona şarkı söylediğini dile getirdi.

HEMŞİRENİN ŞARKISI

Videoda hemşire Neufelder hastaya Dancing in the Sky şarkısını söylüyor.

Olivia Neufelder facebook paylaşımına “Margaret Smith beni derinden etkiledi. Hemşirelik mesleğini yapmaktan dolayı çok mutluyum. Tüm düşüncem bu harika (Margaret Smith) aile ile birlikte.” yazdı.

Karaciğer nakli başarılı olmayan Margaret Smith’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sosyal medyada yüzbinlerce kez izlenen o video:

Hemşirenin yaşlı hastaya ölmeden önceki son şarkısı VİDEO