taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.934
USD
3,7262
EURO
3,9191
ALTIN
147,59
PETR
55,1300

Hendekler Diyarbakır'ın ekonomisini vurdu

Diyarbakır Sur'a, PKK'lı teröristlerin verdiği zararlar, esnaf ve vatandaşı zor duruma soktu.

03.03.2017 - 09:39
  1. Haberler
  2. İç Haber
Hendekler Diyarbakır'ın ekonomisini vurdu

hendek

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Sur’da yaşanan olayların Diyarbakır ekonomisine etkilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada 1002 işletmeyle görüşme yapıldı ve görüşmenin sonucu bir raporda toplandı.

KENTİN TAMAMI TERÖRDEN ETKİLENDİ

Rapora göre terör olaylarından sadece Sur içindeki işletmeler değil kentin tamamını etkiledi. Buna göre, Sur içindeki işletmelerde ortalama çalışan sayılarında %43, Sur dışı işletmelerde ise %39 istihdam kaybı yaşandı.

ABD hükümeti tarafından desteklenen 'Amerikan'ın Sesi' sitesinin haberine göre; Türkiye genelinin üzerinde olan kentteki işsizlik oranı, terör olaylarının etkisiyle biraz daha arttı.

2015-2016 yılları arasında enflasyondan arındırılmış sabit fiyatlarla Sur içi işletmelerinde %25, Sur dışındaki işletmelerde %11 ciro kaybı yaşandı. Rapora göre ciro kayıplarının arkasında, şehir içinde daralan müşteri talebi ve yurt dışındaki pazarların kaybedilmesi veya küçülmesi yatıyor.

TERÖR YÜZÜNDEN DÜKKANLAR KAPANDI

DTSO verilerine göre, Sur içinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 10’u 2016 yılı içinde kapandı ya da Sur içinden taşındı. Kapananların yüzde 83’ü gerekçe olarak terör olaylar sonrası müşteri talebindeki ve sayısındaki düşmeyi gösterdi.

İşletmelerdeki ciro kaybı ise rapora şöyle yansıdı: ”2014’ten 2016’ya ciro kaybı düzeyi %38’e ulaşmaktadır. Sur içindeki ticari faaliyetlerde, 2014’ten 2015’e toplamda 112,5 milyon TL’lik ciro kaybı yaşandığı, 2015’ten 2016’ya ise toplamda yaklaşık 124 milyon TL’lik ciro kaybı yaşandığı görülmektedir.“

İŞÇİ SAYISI DA DÜŞTÜ

Sur içindeki işletmelerde ciro kaybı ile birlikte çalışan sayısında da azalma görüldü. İşletmelerdeki ortalama çalışan sayısında %43 küçülme oldu. Olaylardan önce Sur içinde faaliyet gösteren işletmelerde ortalama çalışan sayısı 11 iken, olaylardan sonra sayı 6’ya düştü.

Sur’daki işletmelerden, Diyarbakır içinde ticaret yapanların yüzde 92’si işlerinin azaldığı ve yüzde 7’si ise bittiğini söyledi. Komşu kentlerle ticaret yapan firmaların yüzde 88’i iş hacimlerinin azaldığını, yüzde 12’si ise bittiğini belirtti.

Çatışmalar Sur bölgesini olduğu kadar kentin diğer kesimlerini de olumsuz etkiledi. Rapora yansıyan verilere göre Sur dışında kalan işletmelerin yüzde 44’ü faaliyetlerin ya askıya aldı ya da tasfiye etti. Bu işletmelerin cirosu ise yüzde 20 oranında düştü. Olaylar sonrasında Sur dışındaki işletmeler yüzde 39 küçülmeye gitti. Bu işletmeler, ticaretlerinin yüzde 75-80 arasında azaldığını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Almanlar Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

392
Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

Mert Nobre referandumda evet diyeceğini açıkladı

113
Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

Erbakan toplantısına Erbakanlar çağrılmadı

70
Fenando Torres hastaneye kaldırıldı

Fenando Torres hastaneye kaldırıldı

1
Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

Mansur Yavaş'tan referandum kampanyası

59
Snapchat halka arz edildi

Snapchat halka arz edildi

11
ABD'de Adalet Bakanı Sessions ile Rusya krizi

ABD'de Adalet Bakanı Sessions ile Rusya krizi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM