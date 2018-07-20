taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.003
USD
4,8196
EURO
5,6273
ALTIN
189,39
PETR
72,8000

Henry fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti

Filipinler'de tropikal 'Henry' fırtınası nedeniyle 71 bin 310 kişi tahliye edilerek güvenli noktalara taşındı.

AA | 20.07.2018 - 08:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Henry" adı verilen tropikal fırtınanın etkili olduğu ülkede, 71 bin 310 kişinin risk nedeniyle güvenli yerlere yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, risk bölgesindeki evlerde yaşayan 19 binden fazla ailenin 59 güvenli noktaya taşındığı ve ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Henry fırtınası 71 bin kişiyi yerinden etti

152 EV HASAR GÖRDÜ

Fırtına nedeniyle şimdiye kadar 152 evin hasar gördüğü, fırtınanın şiddetini artıracak olması nedeniyle tahliyelerin gerçekleştiği kaydedildi.

Filipinler'de geçen yıl etkili olan tropikal Tembin tayfununun neden olduğu sel ve heyelanlarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede her yıl Pasifik kaynaklı 20'ye yakın tayfun ve fırtına etkili oluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

166
Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

29
Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

92
CHP'li Erdal Aksünger kurultaydan emin

CHP'li Erdal Aksünger kurultaydan emin

28
Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

47
25 gün askerliğin devlete maliyeti

25 gün askerliğin devlete maliyeti

264
Beşiktaş’ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Beşiktaş’ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM