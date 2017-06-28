taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5195
EURO
4,0018
ALTIN
141,64
PETR
46,5600

'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis

Ordu'nun Altınordu ilçesinde eşini öldüren 60 yaşındaki kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28.06.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar mahallesinde  geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda, Semra Özata ile eşi Recep Özata arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ, KAFASINDA SÜRAHİ KIRIP 15 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi sonucu Semra Özata, ilk evliliğinden olan 20 yaşındaki kızı Tellanur Özata ile eşi Recep Özata'yı evde dövdü. Kafasında cam sürahi kırıp 15 bıçak darbesiyle Recep Özata'yı öldüren Semra Özata ve kendisine yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Özata, jandarmayı telefonla arayıp teslim oldu. Anne ve kızı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis

"HEP ERKEKLER Mİ ÖLDÜRECEK? BİR DE KADIN ÖLDÜRSÜN"

Semra Özata, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusu üzerine kelepçeli ellerini havaya kaldırarak, "Çekin gardaşım çekin, hep erkekler mi öldürecek? Bir de kadın öldürsün? O beni öldürecekti, ben öldürdüm. Pişmanım, çocuğum için, kızım için pişmanım." demişti.

'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Semra Özata ve kızı Tellanur Özata, Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla halen tutuklu yargılanan Semra Özata, eşinin kendisine çok şiddet uyguladığını, aralarında geçimsizlik olduğunu, olayda kızının suçu olmadığını, cinayeti kendisinin tek başına işlediğini, eşini öldürmemiş olsaydı onun kendisini öldüreceğini belirtti.

KIZI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Üvey babasını öldüren annesi Semra Özata'ya yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Özata ise suçlamaları kabul etmeyerek cinayeti annesinin işlediğini söyledi.

'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor istendi. Duruşma Ağustos ayına erteledi.

İlginizi Çekebilir
Bodrum'da izinsiz GSM hattı taşıma davasında karar çıktı
Ali Durna, GSM hattının haberi olmadan başka bir operatöre taşınması nedeniyle başlattığı hukuk savaşını kazandı.
Töre kurbanı kadınların katillerine müebbet istemi
Adana'da Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı aile meclisi kararıyla öldüren 6 şüpheli hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
72 yaşında okuma yazmayı öğrendi
Huzurevinde yaşayan Fatma Karabacak, okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatının değiştiğini söyledi.
Konya'da 83 yaşındaki kadın eşarpla asılı bulundu
İntihar ettiği sanılan 83 yaşındaki Ayşe Pamuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

311
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

68
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

30
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

16
Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

Abdullah Gül Rus televizyonuna konuştu

38
Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

Suudi Arabistan: Katar koşulları müzakere edilemez

98
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM