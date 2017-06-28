'Hep erkekler mi öldürecek' diyen kadına müebbet hapis

Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar mahallesinde geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen olayda, Semra Özata ile eşi Recep Özata arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ, KAFASINDA SÜRAHİ KIRIP 15 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi sonucu Semra Özata, ilk evliliğinden olan 20 yaşındaki kızı Tellanur Özata ile eşi Recep Özata'yı evde dövdü. Kafasında cam sürahi kırıp 15 bıçak darbesiyle Recep Özata'yı öldüren Semra Özata ve kendisine yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Özata, jandarmayı telefonla arayıp teslim oldu. Anne ve kızı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"HEP ERKEKLER Mİ ÖLDÜRECEK? BİR DE KADIN ÖLDÜRSÜN"

Semra Özata, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz, pişman mısınız?" sorusu üzerine kelepçeli ellerini havaya kaldırarak, "Çekin gardaşım çekin, hep erkekler mi öldürecek? Bir de kadın öldürsün? O beni öldürecekti, ben öldürdüm. Pişmanım, çocuğum için, kızım için pişmanım." demişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Semra Özata ve kızı Tellanur Özata, Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla halen tutuklu yargılanan Semra Özata, eşinin kendisine çok şiddet uyguladığını, aralarında geçimsizlik olduğunu, olayda kızının suçu olmadığını, cinayeti kendisinin tek başına işlediğini, eşini öldürmemiş olsaydı onun kendisini öldüreceğini belirtti.

KIZI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Üvey babasını öldüren annesi Semra Özata'ya yardım ettiği iddia edilen kızı Tellanur Özata ise suçlamaları kabul etmeyerek cinayeti annesinin işlediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan rapor istendi. Duruşma Ağustos ayına erteledi.