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'Hepimiz bir gökyüzünün altındayız'

Rus sanatçı Aleksandr Guşin, 19 Aralık'ta suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un portresini çizdi

22.01.2017 - 16:48
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Devlet liderlerine yaptığı telefon şakalarıyla bilinen Rus komedyen Aleksey Stolyarov'un Antalya'daki organizasyonunda çizilen grafitide Karlov'un portresinin yanına Türkçe ve Rusça olarak, "Hepimiz bir gökyüzünün altındayız" yazıldı.

'Hepimiz bir gökyüzünün altındayız'
Sputnik'e konuşan Stolyarov, Karlov'un grafitisini çizme fikrinin nasıl doğduğunu anlattı: "Moskova'daki binaların üzerinde Yuriy Gagarin ve çeşitli Rus üstadların grafitilerini görüyorduk. Karlov'un portresini çizme fikri rejisör Andrey Krupinu ve bana ait. Türkiye'ye gidip böyle bir sokak sanatı gerçekleştirmeye karar verdik."

'OLEG PEŞKOV'UN PORTRESİNİ DE ÇİZMEK İSTİYORUZ'

 

Öte yandan Stolyarov, 24 Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağının pilotu Oleg Peşkov'un portresini de çizmek istediklerini belirtti.
Bunun için henüz bir yer seçmediklerini söyleyen Stolyarov, Peşkov'u dağda, gökyüzüne yakın bir noktada resmetmek istediklerini ifade etti.

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