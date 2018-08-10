Hepimizin hikayesi: Bazen Unutmak İstersin

Kürşat Başar, düşündüren, bazen kederlendirip yeri geldiğinde kahkahalar attıran kısa hikayelerden oluşturduğu bu kitapta, kimi zaman da bize can alıcı sorular yöneltiyor.

(Kürşat Başar)

BAZEN UNUTMAK İSTERSİN

İnsanın hayatta unutmak istediği ne çok şey var aslında. Aşklar, ilişkiler, kadınlar, erkekler, koca bir hayat…

Ne kadar çok şey yaşıyor, ne çok şeye sahip olup ne çok şeyden vazgeçiyoruz. Geçip giden yıllar, hep aynı yere çıkan sokaklar, yarım kalanlar… Ne çok hikaye doğuruyor hayatımız.

İşte bu kitap hepimizin doğmuş hikayesi…

Bazen Unutmak İstersin

Kürşat Başar

Everest Yay.

S.: 224

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Damla Karakuş

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