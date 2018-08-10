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Hepimizin hikayesi: Bazen Unutmak İstersin

Kürşat Başar bu kitabında hepimizin hayatına dokunan kısa hikâyeler ve yazılarla karşımıza çıkıyor.

Özel İçerik | 10.08.2018 - 18:22..
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bazen unutmak istersin

Kürşat Başar, düşündüren, bazen kederlendirip yeri geldiğinde kahkahalar attıran kısa hikayelerden oluşturduğu bu kitapta, kimi zaman da bize can alıcı sorular yöneltiyor.

Bazen Unutmak İstersin - Kürşat Başar

(Kürşat Başar)

BAZEN UNUTMAK İSTERSİN

İnsanın hayatta unutmak istediği ne çok şey var aslında. Aşklar, ilişkiler, kadınlar, erkekler, koca bir hayat…

Ne kadar çok şey yaşıyor, ne çok şeye sahip olup ne çok şeyden vazgeçiyoruz. Geçip giden yıllar, hep aynı yere çıkan sokaklar, yarım kalanlar… Ne çok hikaye doğuruyor hayatımız.

İşte bu kitap hepimizin doğmuş hikayesi…

Bazen Unutmak İstersin - Kürşat Başar

Bazen Unutmak İstersin

Kürşat Başar

Everest Yay.

S.: 224

Kitahı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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