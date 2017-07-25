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Her 5 tüketiciden 4'ü haklı çıktı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine yapılan 286 bini aşkın şikayet başvurusunun sonuçlarını açıkladı.

25.07.2017 - 03:02
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tüfenkci, tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusuna büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Tüfenkci, yılın ilk 6 ayında 286 bin 820 başvuru gerçekleştirildiğini ifade ederek, başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına bakıldığında, 117 bin 424 başvuruyla "tüketici kredisi sözleşmeleri" ilk sırada yer aldığını, 73 bin 650 başvuru ile "ayıplı mal", 31 bin 500 başvuru ile "ayıplı hizmet" ve 10 bin 73 başvuru ile "abonelik sözleşmeleri"nin en fazla şikayet konusu olan diğer alanlar olduğunu söyledi.

Her 5 tüketiciden 4'ü haklı çıktı

"Konut finansmanı sözleşmeleri”ne yönelik 6 bin 439, "finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler”e yönelik 4 bin 85, "garanti belgesi" konusunda 4 bin 49, "mesafeli sözleşmeler"e yönelik 3 bin 145 şikayet başvurusu yapıldığını kaydeden Tüfenkci, şikayete en az konu olan alanların ise "süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları" ile “tanıtma ve kullanma kılavuzu" olduğunu anlattı.

Tüfenkci, "Perakende ticaret" sektöründe 88 bin 391, "abonelik hizmetleri" sektöründe ise 19 bin 139 hakem heyetine başvuru yapıldığını belirten Tüfenkci, "Yılın ilk ayında alınan kararların yüzde 82’si tüketici lehine, yüzde 18’i ise aleyhine sonuçlandı. Bu süreçte toplam 307 bin 704 karar alındı." diye konuştu.

Haksızlıkların asgariye indirilmesi için tüketicilerin, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini vurgulayarak, iş yeri dışında satışlar, ön ödemeli konut satışları, mesafeli sözleşmeler gibi birçok alanda sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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