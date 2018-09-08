Her daireye otopark zorunluluğu geliyor

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre; yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenen Otopark Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle bu tarih 15 Eylül'e alındı.

BAKAN KURUM DUYURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, konuyla ilgili "15 Eylül'de otopark yönetmeliği yürürlüğe girecek. Artık bundan sonra yapacağımız tüm işlerde her daireye bir otopark yapacağız" açıklamasını yaptı.

HER DAİREYE 1 OTOPARK

Buna göre, Otopark Yönetmeliği ile halen "her 3 daireye 1 otopark" zorunluluğu, "her 1 daireye 1 otopark" olarak revize edilirken, belediyelerin bu sayıyı artırabilmelerine de imkan sağlandı.

Yönetmelikle her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi imkanı da getiriliyor.

İmar Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile yine yönetmelikte yer alan bir diğer yenilik ise su basman kotu +1,20 metre altında yapılacak olan ve bina ihtiyacının 2 katı kadar otopark alanı emsal hesabı dışında tutulması olarak belirlendi. Bu sayede Bakanlıkça bina bahçelerinin otopark olarak kullanımının azaltılması hedeflendi.

Tamamen gömülü bodrum katlarda yer alan ve açığa çıkamayan otoparklar ise alan sınırı olmadan tamamen emsal harici tutulacak.

Yönetmelikle zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde ise binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.

ORTAK OTOPARK

Komşu iki parselin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde ise aradaki duvar kaldırılarak bu alan geçiş yolu olarak düzenlenmek kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak düzenlenebilecek.

Yönetmelikle ayrıca parselin arka bahçelerinde mekanik otopark yapma imkanı getirilecek.

Ayrıca bugün yapılan bir değişiklikle de cephesi 9 metreden veya alanı 250 metrekareden küçük olan, mimari ve alan yetersizliği nedenleriyle kısmen otopark yapılabilen parsellerde, otopark ihtiyacının en az yarısının parselinde karşılanabilmesi halinde konut için gereken asgari otopark ihtiyacı yüzde 50 oranında azaltılabilecek.