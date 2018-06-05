Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan Ramazan davulcusu çocukların da ilgisini çekiyor.

Kimi çocuk pencerede veya balkonda davulcunun yolunu gözlerken kimi de davulcuya eşlik ediyor.

DAVULCUYLA BİRLİKTE ÇALIYOR

İstanbul Ümraniye'de yaşayan 10 yaşındaki Göktuğ, her gece sahurdan önce davuluyla birlikte Ramazan davulcusunun yolunu gözlüyor. Davulcu evinin yanına geldiğinde ise sokağa inip davulcuyla birlikte insanları sahura kaldırmak için çaba gösteriyor.

Her gece davulcuyla birlikte davul çalan çocuk VİDEO

Davul çalmayı sevdiğini öyleyen Göktuğ, Ramazan ayının haricinde de davul çaldığını ifade etti.