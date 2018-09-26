taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.11575
Euro
7.1771
Altın
1194.865
Borsa
98335.38
Gram Altın
235.147

Her nesil eski çağı yeniden keşfetmeli: İskandinav Mitolojisi

Eski çağ hikayeleri, Neil Gaiman’ın kalemindeki sıra dışı ve çarpıcı yaklaşımla adeta bir romana dönüşüyor…

Özel İçerik | 26.09.2018 - 15:34..
  1. Haberler
  2. Kitap

iskandinav mitolojisi

Neil Gaiman, eserlerinde fantastik diyarlar yaratırken kadim mitolojilerden her zaman ilham alan bir yazar. Şimdi ise dikkatini bu diyarların kaynağına yöneltiyor ve destansı kuzey masallarını kendine has üslubuyla anlatıyor.

İskandinav Mitolojisi - Neil Gaiman

(Neil Gaiman)

İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ

Odin, Yüceler Yücesi, bilge, cüretkâr ve kurnaz. Thor, Odin’in oğlu, muazzam kudretine rağmen tanrıların en bilgesi olduğu söylenemez. Ve Loki, Odin’in kan kardeşi, oyunbaz ve önünde kimsenin duramadığı bir düzenbaz…

Gaiman, önemli İskandinav Tanrılarını tasavvur ederken mitlerin aslına sadık kalıyor. Eski çağa ait tüm bu hikayeleri efsanevi dokuz alemin yaratılışından başlayarak, tıpkı bir romancı gibi aktarıyor. Gaiman’ın yalın ve su gibi akan kelimeleri ile hayat bulan hikayeler, tanrıların, cücelerin, devlerin maceralarına tanıklık ediyor…

Gaiman!ın da dediği gibi, “Bu öyküler dünyayı yaratan ateş ve buzdan başlayıp dünyayı sona erdiren ateş ve buza giden yolculuğu anlatıyor”

İskandinav Mitolojisi - Neil Gaiman

İskandinav Mitolojisi

Neil Gaiman

Çev.: Alican Ortanca Saygı

İthaki Yay.

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

Rusya'da yayılarak oturan erkeklere ceza

181
CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

CHP altın rezervi çalışmasına da karşı

316
Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

336
ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

ABD'de Başkan Erdoğan'ın ağlatan buluşması

149
Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım

Gürsel Tekin: 10 milyonluk gömlek de alırım

253
Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

Erdoğan: Brunson kararını yargı verecek

88
Ersun Yanal İstanbul'da

Ersun Yanal İstanbul'da

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM