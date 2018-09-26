Her nesil eski çağı yeniden keşfetmeli: İskandinav Mitolojisi

Neil Gaiman, eserlerinde fantastik diyarlar yaratırken kadim mitolojilerden her zaman ilham alan bir yazar. Şimdi ise dikkatini bu diyarların kaynağına yöneltiyor ve destansı kuzey masallarını kendine has üslubuyla anlatıyor.

(Neil Gaiman)

İSKANDİNAV MİTOLOJİSİ

Odin, Yüceler Yücesi, bilge, cüretkâr ve kurnaz. Thor, Odin’in oğlu, muazzam kudretine rağmen tanrıların en bilgesi olduğu söylenemez. Ve Loki, Odin’in kan kardeşi, oyunbaz ve önünde kimsenin duramadığı bir düzenbaz…

Gaiman, önemli İskandinav Tanrılarını tasavvur ederken mitlerin aslına sadık kalıyor. Eski çağa ait tüm bu hikayeleri efsanevi dokuz alemin yaratılışından başlayarak, tıpkı bir romancı gibi aktarıyor. Gaiman’ın yalın ve su gibi akan kelimeleri ile hayat bulan hikayeler, tanrıların, cücelerin, devlerin maceralarına tanıklık ediyor…

Gaiman!ın da dediği gibi, “Bu öyküler dünyayı yaratan ateş ve buzdan başlayıp dünyayı sona erdiren ateş ve buza giden yolculuğu anlatıyor”…

İskandinav Mitolojisi

Neil Gaiman

Çev.: Alican Ortanca Saygı

İthaki Yay.

S.: 312

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Damla Karakuş

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