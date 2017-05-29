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Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte uzun süre oruç tutuyoruz tartışmaları başladı. Sacit Özdemir ve Abdülaziz Bayındır iki farklı açıklama yaptı.

29.05.2017 - 13:14
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Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

11 ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte gelenekselleşen tartışma da bir kez daha alevlendi.

Her yıl Diyanet'in verdiği imsak vaktinin erken olduğunu ifade eden Abdülaziz Bayındır ile Prof. Dr. Sacit Özdemir bu konuda karşı karşıya geldi.

"DİYANET'İN İMSAK VAKTİ DOĞRU"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitlerini tespit eden kurul üyelerinden Ankara Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özdemir; "Diyanet'in takvimlerde verdiği imsak vakti aletlerimizin tespit ettiği imsak vaktiyle çakışmaktadır. Bu konuda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Yazın ve kışın imsak vaktiyle güneşin doğuşu arasındaki alacakaranlık vaktinin uzunluğu değişiklik gösterir. Bu süre yazın uzar, kışın kısalır."

Abdülaziz Bayındır ve Sacit Özdemir'in İmsah vakti açıklaması VİDEO

Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

"DİYANET KENDİ YAYINLARINA ZIT HAREKET EDİYOR"

Süleymaniye Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır ise; "Sahuru Diyanet'in söylediği vakitte değil de Allah'ın emrettiği vakitte yaparsanız akşama kadar ne susarsınız ne acıkırsınız. Çünkü Allah vakti ona göre yaratmıştır. O saatte yediğiniz yemek akşama kadar sizi diri tutar. Gerçekten son derece üzücü bir şey. Bu konuda bir astronomun açıklama yapması kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü onun uzmanlık alanı ufuk gözlemi değil yıldız gözlemi. Ben diğer astronomlara sesleniyorum lütfen bilim dalınızın namusunu kurtarın. Sacit Özdemir bu işi asla bilmez. Çünkü bu uzay gözlemiyle ilgili değildir, ufuk gözlemiyle ilgilidir. Diyanet İşleri Başkanı çıksın Peygamber Efendimizin bu konudaki sözlerini halka hiç yorumsuz okusun. Diyanet İşleri, kendi yayınlarında yazanlara zıt hareket ediyor."

Cübbeli Ahmet Abdülaziz Bayındır'ı eleştirdi VİDEO

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