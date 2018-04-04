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Her sabah poğaça yiyenler dikkat etmeli

İki ay boyunca her sabah poğaça ile güne başlayanların vücuduna 2 buçuk kilo yağ giriyor.

İHA | 04.04.2018 - 12:56..
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  2. Sağlık

Sabahları yiyecek bir şey bulamayan ve hemen kahvaltı sıkıntısını ortadan kaldırmak isteyenler genelde poğaça yiyerek güne başlıyor.

"7 BİN ADIM ATMAK GEREKİYOR"

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, sabahları poğaça yiyerek güne başlayanları uyardı. Çelakıl, "Eğer 2 ay boyunca her sabah poğaça yerseniz tam 2 buçuk kilo yağ kütlesini vücudunuza eklemiş olacaksınız. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor." dedi.

Her sabah poğaça yiyenler dikkat etmeli

BİR ADET POĞAÇADA 450 KALORİ

Diyetisyen Çelakıl, her sabah işe giderken sağlıklı kahvaltı yapmak yerine öğünü poğaça ile geçiştirenlere uyarılarda bulundu.

Bir adet poğaçanın 450 kalori olduğunu altını çizen Çelakıl, "Her gün işe gidiyoruz ve her sabah işe giderken ne yazık ki, kendimize vakit ayırmayarak bir pastaneden poğaça alıp işe gidebiliyoruz. Ve bu bize çok pratik gelebiliyor. Bir adet poğaça 450 kalori içermekte. Oysa biz evimizden işe giderken yanımızda 5 zeytin, bir yumurta, küçük bir dilim peynir, domates, salatalık, bir dilim esmer ekmek götürdüğümüzde aslında poğaçayla aynı kaloriyi alabilme şansımız var. Aynı zamanda bedenimize zarar vermemiş oluruz. Bir poğaça yediğimizde çok hareket etmek zorundayız. Alınan kalitesiz besin örüntüsü bedenimize oldukça zarar verecek. Bir poğaçanın vücudumuzun yakması için tempolu 7 bin 500 adım atmamız gerekiyor." dedi.

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