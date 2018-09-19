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Her satırda bir başka yaşam: Ötekilerin Cumhuriyeti

Toplumun belirlediği geleneksel kimliklere sığmayan, sığdırılamayan, aykırı, özgün kişiliklerin hayat yolculuklarına eşlik etmeye hazır mısınız?

Özel İçerik | 19.09.2018 - 16:35..
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ötek

Bu kitap, kendine uymayanı öteleyen, toplum tarafından yaşamın kıyısına köşesine itilmiş, yok sayılmış, yok edilmeye çalışılmış kimliklerin var olma mücadelesi yansıtıyor. İki kutba ayrılmış bireylerin yaşamları, bu kitabın sınırları aşan konusu…

Ötekilerin Cumhuriyeti - Alissa Quart

(Alissa Quart)

ÖTEKİLERİN CUMHURİYETİ

Ötekilerin Cumhuriyeti’nde, bir tarafta dışlanmış, marjinal diye nitelendirilmiş olanın resmini görüyoruz; diğer tarafta yaşamın merkezindekilerden, kalıpları oluşturanlardan biri olmaya başlayan “ötekilerin” hayatlarını… Kendi kişiliğini biçimlendirmiş olanla, sistemin parçası haline gelmeye başlayanın portrelerine rastlıyor ve yaşamın neresinde duracağına kendi karar veren bireylerden öğreniyoruz karşı duruşu ve mücadeleyi…

Her satırda geleneksel yapının oluşturduğu tüm sınırlılıklara karşı yaşama çıkan alternatif yollar inşa eden mimarların hikayelerine ve mücadelelerine tanık olacaksınız.

Ötekilerin Cumhuriyeti - Alissa Quart

Ötekilerin Cumhuriyeti

Alissa Quart

Efil Yay.

S.: :240

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Damla Karakuş

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