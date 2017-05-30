Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin tütün tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiğini, tütün ürünleri kullanımının dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 1 trilyon 400 milyar dolardan fazla olduğunu açıkladı.

WHO'nun, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yayımladığı raporda, tütün üretimi, dağıtımı ve atıklarının "korkunç çevre tahribatlarına" yol açtığı bildirildi.

300 SİGARA 1 AĞACIN YOK OLMASINA NEDEN OLUYOR

Rapora göre, tütün yetiştiriciliği ormansızlaştırmanın önünü açıyor ve üretilen her 300 sigara (1,5 karton) bir ağacın yok olmasına neden oluyor. Dünyada günde 10-15 milyar sigara satılıyor ve bunların atıkları çevreye büyük zarar veriyor.

HER YIL 7 MİLYONDAN FAZLA SİGARADAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın tütün tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen raporda, sigara kullanmanın tek başına önlenilebilir ölümlerin başlıca sebebi olduğunun altı çizildi.

SİGARA İÇEN 860 MİLYON YETİŞKİN DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE

Raporda, sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımının hane halkı ve hükümetler dahil dünya ekonomisine bir yıllık maliyetinin 1 trilyon 400 milyar dolardan fazla olduğu ifade edildi.

Tütün kullanımının tüm insanları, milletleri ve bölgesel kalkınmayı birçok açıdan tehdit ettiğine işaret edilen raporda, dünyada sigara içen 860 milyon yetişkinin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığına dikkat çekildi.

Ayrıca 2030 itibarıyla tütünden kaynaklanan ölümlerin yüzde 80'inin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceği uyarısı yapıldı.