taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0524
Euro
6.97125
Altın
1192.295
Borsa
97739.14
Gram Altın
232.224

Her yöne hareket edebilen forklift tekerleği

Denizli'de üretilen tasarımıyla ve tekerleğiyle farklılık yaratan araç, her yöne çok rahat hareket edebiliyor.

Haber Merkezi | 02.10.2018 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Eşsiz tekerlek tasarımıyla ilgi çeken aracın tekerleği, istenilen yere gidebiliyor. Kolayca hareket eden yük aracı, özellikle yan ve çarpraz olarak da ilerleyebiliyor.

Her yöne hareket edebilen forklift tekerleği

360 DERECE DÖNEBİLEN ARAÇ

Araç 360 derece de dönebiliyor. Bu sayede uzun yükleri tek seferde bir koridorda taşıyabilmek de kolaylaşıyor.

Her yöne hareket edebilen forklift tekerleği ViDEO

FARKLI TASARIM TEKERLEKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Aracın özel tasarımlı tekerlekleri 45 derecelik bir açıyla konumlanıyor. Bunlar aşınma ve yıpranmaya dayanıklı 'poliüretan kaplamalı' olarak biliniyor. Tekerlekler zeminde hiçbir şekilde zarar vermiyor ve iz bırakmıyor.

Her yöne hareket edebilen forklift tekerleği

PATENTİNİ AMERİKALILAR ALDI

Ayrıca araç çift joystickle kontrol edilebiliyor. Farklı tasarım tekerleğiyle Türkiye'nin ilk ve çok yönlü tekerlekli forklifti olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Ancak Denizli'de üretilen aracın patentini ise Amerikan Donanması aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

117
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

88
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

54
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

55
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

73
Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzadı

114
Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

Başkan Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini verdi

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM