Eşsiz tekerlek tasarımıyla ilgi çeken aracın tekerleği, istenilen yere gidebiliyor. Kolayca hareket eden yük aracı, özellikle yan ve çarpraz olarak da ilerleyebiliyor.

360 DERECE DÖNEBİLEN ARAÇ

Araç 360 derece de dönebiliyor. Bu sayede uzun yükleri tek seferde bir koridorda taşıyabilmek de kolaylaşıyor.

Her yöne hareket edebilen forklift tekerleği ViDEO

FARKLI TASARIM TEKERLEKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Aracın özel tasarımlı tekerlekleri 45 derecelik bir açıyla konumlanıyor. Bunlar aşınma ve yıpranmaya dayanıklı 'poliüretan kaplamalı' olarak biliniyor. Tekerlekler zeminde hiçbir şekilde zarar vermiyor ve iz bırakmıyor.

PATENTİNİ AMERİKALILAR ALDI

Ayrıca araç çift joystickle kontrol edilebiliyor. Farklı tasarım tekerleğiyle Türkiye'nin ilk ve çok yönlü tekerlekli forklifti olma özelliğini de elinde bulunduruyor. Ancak Denizli'de üretilen aracın patentini ise Amerikan Donanması aldı.