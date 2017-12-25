Herdem Kitap'tan raflarda yerini alanlar

Önemli yayınevlerimizden olan Herdem Kitap, yeni kitaplarını okuyucularıyla tanıştırdı. Aralık ayında yayımladığı dört yeni eserlerle kitapseverlerin karşısına çıkan Herdem Kitap, üretmeye devam ediyor. Çocukları da unutmayan yayınevi, Mahmut Yılmaz'ın yazdığı Tuvalet Eğitimi eseri de raflarda yerini alan bir diğer eser.

Özellikle polisye kitapları her kitapseverin mutlaka okuması gerekiyor. Arkın Gelişin'in akcı diliyle bütünleşen heyecan dolu satırlar sizi dünyasına davet ediyor.

Yayımlanan dört yeni kitabı sizler için inceledik.

ARKIN GELİŞİN - BİR SERİ KATİLİN ANATOMİSİ (TED BUNDY)

FBI istatistiklerine göre seri katiller dünya nüfusunun %6’sına tekabül et-mektedir. Üstelik bu %6 henüz yakalanmayanların sayısı.

Bir insan niçin seri katil olur? Ya da insanı öldürmeye iten sebepler hangileridir?

SERİ KATİLLERİN AMAÇLARI

Seri katillere duyulan ilgi ise hayret vericidir. Onlara göre siyasi, kişisel ya da maddi sebepler öldürmek için geçerli nedenler değildir. Seri katiller toplumun belirli kesimini hedef alırlar. Ve sonuna kadar, amaçlarının peşinde koşarlar. Suç Psikolojisi ve Seri Katiller Uzmanı Arkın Gelişin yıllar süren bir araştırma evresinden sonra, eşsiz tecrübesini elinizdeki bu kitapta anlatmaktadır.

Toplam 10 ciltten oluşacak “Seri Katiller Biyografisinin ilk bölümü olan bu kitapta, Seri Katil denilince ilk akla gelen isim Ted Bundy’nin ilginç yaşam öyküsünü bulacaksınız.

Yazar, Arkın Gelişin

Ted Bundy üzerine yazılmış onlarca biyografi mevcut. Ancak bu kitapta bugüne kadar yayınlanmamış bilgiler, belgeler ve görseller bulabileceksiniz. Ayrıca Arkın Gelişin’in bizzat gerçekleştirdiği röportajlar ile bugüne kadar anlatılmayanları okuyabileceksiniz.



“İçlerindeki son nefesi hissedebiliyorsun. Gözlerinin içine bakıyorsun. Bu konumdaki birisi tanrıdır.”



Ted Bundy

Yazar: Arkın Gelişin

Yayınevi: Herdem Kitap

Dili: Türkçe

Türü: Polisiye/biyografi

Baskı yılı: 2017

Syf: 328

Kitabı satın almak için linkleri tıklayın:

Herdem Kitap ya da D&R

ARKIN GELİŞİN - BİR SERİ KATİLİN GÜNLÜĞÜ





FBl'ın ortaya çıkardığı istatistiklerine göre dünyada her yıl 35 ila 50 arasında seri katil türüyor. Henüz yakalanmamış olanlarının sayısı ise 300'ü buluyor.



Biz var olduklarını görmesek bile İstanbul, içinde çok sayıda seri katili barındıran bir şehir haline dönüşüyor. Bunlardan biri de Efe Sönmez... Seri Katil Efe Sönmez yakalanalı tam bir yıl oldu ve bu yakalanışın yıl dönümünde yeni bir seri katil İstanbul'da cinayetler işlemeye başlıyor. Üstelik akıllara dur­gunluk veren bir yöntemle...

CİNAYETLERİN ÖNÜNE GEÇEN SIR PERDESİ

Tamamı kansız bir halde bulunan bu kurbanların, gırtlaklarındaki ısırık izleri ne anlama geliyor? Cinayetlerin önüne geçen bu büyük sır perdesi aralanabilecek mi? Kim bu yeni seri katil, yoksa bir vampir mi? Komiser Cem yaşadığı trav­madan kurtulup, bu gizemli katili yakalayabilecek mi? Efe, kan emici seri katilin yakalanması için yardımcı oluyor. Eski bir katil gerçekten bu cinayetlerin çözülmesi için ışık tutabilir mi? Ya herşey daha derin bir karanlığa sürükle­nirse...



"Bir Seri Katilin Günlüğü" isimli ilk romanı ile müthiş bir çıkış yakalayan Suç Psikolojisi ve Seri Katil Uzmanı Arkın Gelişin, yeni romanı "Kansız" ile kaldığı yerden devam ediyor... İlerleyen her sayfa ile kanınız biraz daha donacak...



Unutmayın, aslında her cinayetin bir bahanesi vardır.

Yazar: Arkın Gelişin

Yayınevi: Herdem Kitap

Türü: Polisiye roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 280

Kitabı satın almak için linkleri tıklayın:

Herdem Kitap ya da D&R

ARKIN GELİŞİN - BİR SERİ KATİLİN GÜNLÜĞÜ /UYANIŞ

Yine o korkunç istek uyandı içimde. Barlara gitmek istiyordum yine. Avlanma duygusunun heyecanı başladı. Beynim bunun normal bir duygu olduğuna inandırmaya çalışıyordu beni. Ama ben duygularımı bastırdım ve ofise döndüm.

SOLUK SOLUĞA BİR ROMAN

Bir sürü sakinleştirici içtim ki kendimden geçeyim diye. Avlanarak kana susamışlığımı dindirmeye çalışan vahşi bir hayvanım ben. İlaçların etkisiyle kafesine kapatılmış ve uysallaşmış olacağım. Bazen kafama bir kurşun sıkmalarını istiyorum. İlaç etkisini gösteriyor… Her sayfada katilin nefesini ensenizde hissedeceksiniz. Her satırda, ardınızda onun ayak seslerini duyacaksınız…

Aslında herkesin içinde bir katil gizlenmektedir…

Yazar: Arkın Gelişin

Yayınevi: Herdem Kitap

Türü: Polisiye roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 240

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Herdem Kitap ya da D&R

MAHMUT YILMAZ - TUVALET EĞİTİMİ

Çocuk edebiyatının önemli isimleriden sayılan mahmut Yılmaz'ın kaleminden öğretici bir kitap.

Yazar: Mahmut Yılmaz

Yayınevi: Herdem Kitap

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 144

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Herdem Kitap

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]