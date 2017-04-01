Heredot Cevdet 16 Nisan Referandumu'nu anlatıyor

Kendine has üslubuyla merak edilen konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan Heredot Cevdet bu defa 16 Nisan Referandumu'nu ele aldı.

NEDİR BU 18 YAŞ OLAYI?

Heredot Cevdet, gönüllülerin 10 bölüm olarak çektikleri projede ilk olarak "18 yaşındaki gençten vekil olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

REFERANDUMU ANLATIYOR

Aktarmak istediği konuları dost sohbeti sıcaklığında anlatan karakter, ilerleyen bölümlerde de; "Tek adamlık-diktatörlük mü geliyor? Neden 600 milletvekili? Yargının tarafsız olması neden önemli? Seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının faydası ne? Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi?Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor? Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?Devletin bütçesini kim yapacak? Rejim mi değişiyor, ne oluyor?" konularına değinecek.