Heredot Cevdet anlatıyor: Diktatörlük mü geliyor

Kendine has üslubuyla merak edilen konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan Heredot Cevdet, bu defa 16 Nisan Referandumu'nu ele aldı.

TEK ADAMLIK, DİKTATÖRLÜK MÜ GELİYOR?

Heredot Cevdet, gönüllülerin 10 bölüm olarak çektikleri projenin bu bölümünde; sıkça dillendirilen; 'tek adamlık olacak, dikatörlük gelecek' iddialarının gerçek olmadığını akılda kalıcı bir dille anlattı.

REFERANDUMU ANLATIYOR

Aktarmak istediği konuları dost sohbeti sıcaklığında anlatan karakter, ilerleyen bölümlerde de; "Neden 600 milletvekili? Seçimlerin 5 yılda bir yapılmasının faydası ne? Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi? Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor? Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu?Devletin bütçesini kim yapacak? Rejim mi değişiyor, ne oluyor?" konularına değinecek.