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Heredot Cevdet anlatıyor: Neden 600 milletvekili

Heredot Cevdet, TBMM'deki milletvekili sayısının neden 550'den 600'e çıkarıldığını anlattı.

06.04.2017 - 10:12
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Heredot Cevdet anlatıyor: Neden 600 milletvekili

Kendine has üslubuyla merak edilen konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan Heredot Cevdet, bu defa 16 Nisan Referandumu'nu ele aldı.

Heredot Cevdet, gönüllülerin 10 bölüm olarak çektikleri projenin bu bölümünde; TBMM'deki milletvekili sayısının neden 550'den 600'e çıkarıldığını anlatıyor.

REFERANDUMU ANLATIYOR

Aktarmak istediği konuları dost sohbeti sıcaklığında anlatan karakter, ilerleyen bölümlerde de; "Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi? Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor? Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu? Devletin bütçesini kim yapacak? Rejim mi değişiyor, ne oluyor?" konularına değinecek.

Heredot Cevdet anlatıyor: Neden 600 milletvekili İZLE

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