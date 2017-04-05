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Heredot Cevdet anlatıyor: Seçimlerin aynı günde yapılması

Heredot, bu defa seçimlerin 5 yılda bir aynı gün yapılmasının Türkiye'ye ne gibi faydalar getireceğini anlatıyor.

05.04.2017 - 11:57
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Heredot Cevdet anlatıyor: Seçimlerin aynı günde yapılması

Kendine has üslubuyla merak edilen konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan Heredot Cevdet, bu defa 16 Nisan Referandumu'nu ele aldı.

Heredot Cevdet, gönüllülerin 10 bölüm olarak çektikleri projenin bu bölümünde; milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı günde olmasını değerlendiriyor.

REFERANDUMU ANLATIYOR

Aktarmak istediği konuları dost sohbeti sıcaklığında anlatan karakter, ilerleyen bölümlerde de; "Neden 600 milletvekili? Yönetimin tek elde toplanması iyi bir şey mi? Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor? Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu? Devletin bütçesini kim yapacak? Rejim mi değişiyor, ne oluyor?" konularına değinecek.

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