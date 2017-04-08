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Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor

Heredot Cevdet, Anasaya değişikliğiyle birlikte yönetimin tek elde toplanmasını anlattı.

08.04.2017 - 09:55
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Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor

Kendine has üslubuyla merak edilen konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan Heredot Cevdet, bu defa 16 Nisan Referandumu'nu konu edindi.

Heredot Cevdet, gönüllülerin 10 bölüm olarak çektikleri projenin bu bölümünde; "Yönetimde çift başlılık kalkıyor" konusunu ele aldı.

Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor

REFERANDUMU ANLATIYOR

Aktarmak istediği konuları dost sohbeti sıcaklığında anlatan karakter, ilerleyen bölümlerde de; "Askeri mahkemeler neden kaldırılıyor? Partili cumhurbaşkanı tarafsız olur mu? Devletin bütçesini kim yapacak? Rejim mi değişiyor, ne oluyor?" konularına değinecek.

Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor

Heredot Cevdet anlatıyor: Yönetimde çift başlılık kalkıyor VİDEO

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