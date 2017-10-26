Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikari yaylası ve Herekol dağı eteklerinde arı kovanları bulunan bal üreticileri, 1900 rakımlı zirvelerde bölgede yürütülen opernasyonlardan kaynaklı silah ve bomba sesleri altında bal hasadını başladı.

Herekol Dağı eteklerinde silah sesleri eşliğinde bal hasadı VİDEO

"16 ÇOCUĞUM VAR, GEÇİMİMİ BAL SATARAK SAĞLIYORUM"

Çemikari Yaylası ve Herekol Dağı eteklerinde 400 adet arı kovanı bulunduğu ve yılda ortalama 1500 ton bal elde ettiklerini açıklayan üretecilerden Hamit Gültekin, "Ben bu işi 1990 yılından beri yapıyorum ve bu işten başka bir iş ile uğraşmıyoruz. Pervari İlçesine bağlı Yukarı Balcılar köyünde ikamet ediyorum ve toplam 16 çocuğum var geçimimi bal üretip satarak sağlıyorum. Arılarımızın bulunduğu bölge güvenlik açısından önemli olan bir bölgedir. Biz tam olarak Çemikari ve Herekol dağı eteklerinin tam ortasındayız ve burada sıkı sıkı çatışma yaşanıyor biz silah seslerini ve bomba seslerini rahat bir şekilde duyuyoruz. Ancak, yine balımıza bakmak zorundayız ve bize izin veriyorlar. Bu yıl bal hasadı yaptığımız sırada sizlerde duydunuz silah ve bomba sesleri geliyor. Ancak bizler yine de balımızı almak zorundayız." dedi.

"AYILAR 30 KİLO BALIMI YEDİLER"

Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgede arılarını besleyerek bal ürettiklerini belirten bal üreticisi Hamit Gültekin, "Yaşanan çatışmalarının yanı sıra diğer bir korkumuz bölgede yaşayan ayılardır. Ayılar bizlere büyük zarar veriyorlar, bizler bu konuda çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. Ayılar balı çok seviyor ve arı kovanlarının yanında gelerek ballarımızı tüketiyorlar. Bundan 4 gün önce buraya bir ayı gelmiş ve yaklaşık 30 kiloya yakın balımı yemişler. Bu bölge geceleri güvenli olmadığı için kalamıyoruz ve bu sebepten ötürü bizler burada kırmızı ışık dediğimiz yanı ayıların korktuğu ışık diye biliniyor bu ışıkları koyduk. Ancak, bazı ayılar bu ışıklardan korkmuyor ve yine arıların yanına gelerek ballarımızı tüketiyor. Geçen sene bu arkadaşımız bir ayı öldürdü." diye konuştu. Gültekin, zor şartlarda ürettikleri balın kilosunu 150 ile 300 lira arasında sattıklarını da söyledi.

"KORKUYORUZ ANCAK YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Arılarının bulundukları bölgede çatışma seslerinin kesilmediğini belirten bal üreticisi Şakir Göngör ise, "Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Arıların bu bölgede beslenmesi daha güzel oluyor ve daha kaliteli bir bal üretiliyor. Bu bölgede çiçek bitkisi çok bahar ayından yaz ayına kadar burası çok serin olduğundan çiçekler kurumuyor ve arılarımızda bu çiçeklerden besleniyor. Arılarımız Herekol dağına giderek beslenmeleri yapıyor ve bu sayede daha kaliteli bal üretiliyor. Arılarımıza şeker vermek zorunda kalmıyoruz ancak, bölge güvenli bir bölgedir bu sebepten ötürü gece gündüz burada çatışmalar yaşanmaktadır. Korkuyoruz ancak yapacak bir şey yok, ekmek parası." diye konuştu