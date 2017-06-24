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Herekol Dağı'ndaki teröristlerin teslim olma anı

TSK, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 12 Haziran'da başlatılan operasyonun görüntülerini yayınladı.

24.06.2017 - 18:27
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Herekol Dağı'ndaki teröristlerin teslim olma anı

Siirt'in Pervari İlçesi’nde, Herekol Dağı bölgesinde 12 Haziran’da başlatılan operasyon devam ederken dün çıkan çatışmada PKK’lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Çatışma ile ilgili Siirt Valiliği’nce yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Siirt’in Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında 12 Haziran 2017 günü başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 operasyonu kapsamında, sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının Pervari Düğüncüler Köyü kırsalı alanına kaçtıkları yönünde elde edilen istahbari bilgi neticesinde 23 Haziran 2017 günü belirtilen bölgeye operasyon planlanmıştır. Bu kapsamda; Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-08 operasyonu esnasında saklandıkları sığınıkta, 2’si ölü, 3’ü yaralı olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 21 Haziran 2017 tarihinde Eruh İlçesi Bilgili Köyü kırsalında meydana gelen çatışmada, Herekol Ararat (K) Cemal Yalçın isimli teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

TSK Herekol dağındaki operasyonun görüntülerini paylaştı VİDEO

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