Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kendi evini veya işyerini restore etmek isteyen kişilere kolaylık sunmak için yeni bir projeye start verecek.

KREDİ VERECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliği kapsamında gerçekleşecek olan proje için kredi verecek.

Herkes kendi evinin müteahhiti olacak İZLE



KİRA DESTEĞİ DE VERİLECEK

Kat maliklerinin üçte ikisinin onay vermesi projenin başlaması için yeterli olacak. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, daire başına 125 bin liralık destek sağlayacak. İlk iki yıl kredi geri ödemesi yok, aya düşen faiz ödeniyor. Ayrıca evi yenilenecek olanlara kira desteği de sağlanacak.

ÖNCE RİSK ANALİZİ YAPTIRILACAK

Başvuru yapmadan önce eve risk analizi yapılması gerekiyor. Apartmanda tek bir ev sahibi bile bu risk analizini yaptırabilir.