Herkesin bilmesi gereken dekorasyon teknikleri

Herkes farklı bir evi olmasını ya da daha ferah bir ortamda yaşamayı ister. Aslında küçük alanlar için bile bunu yaratmak mümkün.

DUVARLARDA ÇERÇEVE VE AYNA KULLANIN

Duvarlarınızı kaliteli ama ucuz beyaz çerçevelerle süsleyebilirsiniz. Duvara veya ortama ayna koymanız odanın tamamen modernliğini ve güzelliğini artırır.

MUM DETAYLARINA YER VERİN

Odanızı yastıkla süsleyin, ışıklandırmasını değiştirin. Tavanda uçuk renkler de kullanıp odanızın havasını tamamen değiştirin. Mum detaylarına da yer verin. Odanızda yaktığınız mumlar sadece güzel bir görüntü oluşturmaz, aynı zamanda odanın enerjisini de olumlu olarak etkiler.

KAPILARI SİYAH VEYA PEMBEYA BOYAYIN

Kapılar da ev için çok önemlidir. Bunun için kapılarda siyah ve pembe tonları kullanın. Farklılığı kapılarda yakalayabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİ İHMAL ETMEYİN

Eski sıkıcı koltuklarınızı spreyle farklı renklere boyayın. Odanıza buketlerle çiçek koymayı da ihmal etmeyin.