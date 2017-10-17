Hermann Hesse ve Thomas Mann’ın mektupları Türkçede

İsviçreli yazar ressam Hermann Hesse, ve Alman Edebiyatının en önemli isimleri arasında gösterilen Thomas Mann arasındaki mektuplaşmalar "Mektuplar" Türkçe çevirisiyle...

SAVAŞA RAĞMEN YILMADAN YAZDILAR

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi iki dev kalemin birbirlerine yolladıkları mektuplar 20. yüzyıl dünyası içi belge niteliğinde. İki önemli edebiyatçının yazışmalarında II. Dünya Savaşı’nın acımazlığını, Nazilerin her geçen gün artan baskıları, ölümler, kıyımlar, insanlık dramlarına kadar birçok konu hakkında sohbetleri yer alıyor. Savaşın getirdiği korku İmparatorluğuna rağmen durmadan yazdılar, ürettiler.

DOSTLUK VE SAMİMİYET DOLU SATIRLAR

Mektuplarda ayrıca iki edebiyatçı arasındaki kopmaz bağların yanı sıra, edebiyattan, sanata, politikadan yayıncılık dünyasına değin dostluk ve samimiyet dolu satırlarını göreceksiniz. İkisi de bu dünyanın daha yaşanılır kılmak için kalemleriyle mücadele ettiler, savaş verdiler. Onların elinde sadece bu geliyordu; yazının gücü…

KÖTÜ DÖNEMİN İKİ TANIĞI

1930 ve 1940’lı yıllardaki savaş saçmalığına değinen Hesse ve Mann; Nazilerin kendilerine muhalif gördükleri yazarları, aydınları, politikacıları, kanaat önderlerini, sanatçıları doğup büyüdüğü topraklarda nasıl sökülüp atıldıklarını acı birer tanığıydılar. İki yazarın da ortak arkadaşı olan edebiyat eleştirmeni Otto Basler, Hesse ve Mann’ı kendi evinde misafir ederken o güne dair bir anekdotu kitabın önsözünde belirtiyor.

Thomas Mann, Hermann Hesse

“Bir gün onları evimde misafir ediyordum. 6 Temmuz 1950’de Thomas Mann evinin kapısının önünde dikildi. Onu Alman yazar Schiller’in; “Ne değerli, sadık bir misafir ondan değerlisi henüz bu eşikten adımını atmadı” sözüyle karşıladım. Thomas bir anlığına duraksadı,adımını basamaktan geri çekti ve bana muzipçe karşılık verdi: “Yani, sevgili arkadaşım Hermann Hesse’nin içeride olmadığını mı söylüyorsunuz?” Buna karşılık Basler; “Hayır, içeride ama o diğer kapıdan girdi.” Thomas Mann, “Öyle mi!” diye cevapladı ve içeri girdi.

Hesse ve Mann’ın dostluğu ve arkadaşlığı aralarındaki bütün zorluklara rağmen hiçbir zaman bozulmadı ve öylece devam etti. Onların en yakın tanığı ise arkadaşları Otto Besler’di…

Thomas mann çalışma masasında

"APTALLARA DA İHTİYACIM VAR"

MÜNİH

Saygıdeğer Bay Hesse

"24 Mart tarihli dostane mektubunuza teşekkür etmek için anacak bugün yazma fırsatı bulmamın nedeni şu sıralar oldukça kötü olan sağlığım. Gecikmeden dolayı, aramızda bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebileceği için ayrıca üzgünüm. Bugün, yazılarınızla beni gerçekten mutlu ettiğinizi ve değerlendirmenizi “dırdırcı” olarak nitelendirmenizin haksızlık olduğunu söylemek için daha fazla bekleyemezdim. Kesinlikle dırdırcı değildi, aksine eleştirel bir yazıydı ve tüm samimiyetimle söylüyorum. Aptallara da ihtiyacım var.





Yazıda eleştiriler kavrayış adına ne varsa, yazınızın her şeyden çok ilgi ve zevkle okumasını sağlıyordu. Ara sıra temkinli değerlendirmeniz üzerine yeniden düşündüm ve bu konuda sizi temin ederim, ne bir hesap ne de hakla bilinçli bir flört söz konusuydu. Temel bir ili işe yoğunlaşmak benim için giderek daha zorunlu hale geliyor. Her şeye rağmen umarım isteğim pek yakında gerçekleşir ve bunun sizin de isteğiniz olduğunu bilmek benim için onur verici.”

İçten saygılarımı sunuyorum, sevgili Bay Hesse.

Saygılarımla

Thomas Mann

"BENİM İÇİN İYİ DÜŞÜNCELER BESLEMEYE DEVAM EDİN"

Saygıdeğer Bay Thomas Mann,

“Güzel mektubunuz beni Baden’da, tedaviden dolayı yorgun ve gözlerim kötü bir vaziyetteyken buldu, bu yüzden mektubu bir türlü postaya veremedim. Dolayısıyla, kısa yazacağım için beni bağışlamanızı istiyorum. Tutumlarımı ve düşüncelerimi paylaşmanızı beklemiyorum, sevgili Bay Thomas Mann, ama bana duyduğunuz yakınlıktan dolayı beni anlayabileceğinizi umuyorum.

Hermann Hesse'nin heykeli

Kış planımız hakkında eşim eşinize yazacak. Bayan Mann’a ve Madi’ye (Thomas Mann’ın en küçük ikinci çocuğu) çokça selamlarımı söyleyin, her ikisini sevgiyle kucaklıyoruz. Ve lütfen, cevabım sizi hayal kırıklığına uğratsa da benimle ilgili iyi düşünceleri beslemeye devam edin. Ama sanıyorum ki aslında bu sonuç sizin için şaşırtıcı olmayacak.”

Hiç eksilmemiş saygı ve bağlılıkla.

Saygılarımla

Hermann Hesse

İki yazarın birbirlerine gönderdikleri mektupları kısaltarak siz kitapseverlerle paylaştım. Mektuplardan da anlaşılacağı gibi Hermann ve Mann arasındaki sıcak dostluk satırlara içtenlikle yansımış.

Ödüllü yazarların edebiyat ve dostluk kokan mektuplarını mutlaka okuyun.

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