Hermann Hesse’den insana ayna tutan 17 özel alıntı

Yazar ve ressam kimliği ile tanınan Hesse, ilk şiirini yazdığında 25 yaşındaydı. İnsanın ruhunu saran cümleleri olduğunu anladığında, serbest yazarlığa başladı (1904). Sonunda 100 milyonu aşkın okura ulaştığı şiirleri, romanları, denemeleri, politik makaleleri ve kültür alanındaki eleştirileri vardı.

Hesse, eserlerinde insana adeta bir ayna tutuyordu. Onun eserlerinin temasında hep kendi olma, kendini kanıtlama, bireyin kendini aşması gibi konular vardı.

1946’da Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Hesse, 56 yıl önce bugün hayata veda etti. İşte bu özel alıntılar hep onu anmak için…

(Herman Hesse)

- İnsanların büyük çoğunluğu yüzmeyi öğrenmeden yüzmek istemez. Ne anlamlı bir söz, değil mi? Yüzmek istememeleri doğal, çünkü karada yaşamak için yaratılmışlar, yüzmek için değil. Ve düşünmek istememeleri doğal, çünkü yaşamak için yaratılmışlar, düşünmek için değil!

(Bozkırkurdu)

*

- Gerçekte çekilen acılardan gurur duymak gerekir, her acı bize yüksek bir aşamada bulunduğumuzu anımsatır.

(Bozkırkurdu)

*

- En güzel şey öyledir ki, bize hazdan ayrı hüzün de, hatta korku da uyandırır.

(Knulp)

*

- Uyanık insanları bekleyen tek ama tek bir görev vardı: kendini aramak, kendi içinde bir sağlamlığa kavuşmak...

(Demian)

- Bir babadan çocuğuna burnu, gözleri, hatta zekası kalıtım yoluyla geçebilir, ama ruhu asla. Her insan yeni bir ruh taşır kendisinde.

(Knulp)

*

- Ne var ki, sözcüklerin renkleri yok, kenarları köşeleri yoktur, bir korkudan, bir tattan yoksunlar. Senin huzura kavuşmanı engelleyen de budur belki, o pek çok sözdür belki.

(Siddhartha)

*

- ...zevk alacağın bir şeyi yapmak için önce başkalarının iznini gereksiniyorsan, gerçekten aptalın birisin derim.

(Bozkırkurdu)

*

- Yumuşak sertten güçlüdür, su kayadan güçlüdür, sevgi zorbalıktan güçlüdür.

(Siddhartha)

- Güç insanını güç yıkar, para insanını para; köle ruhlu insanı başkalarına kulluk etme, zevk insanını zevk çökertir.

(Bozkırkurdu)

*

- Yazmak iyidir, ama düşünmek daha iyi; akıllılık iyidir, ama sabretmek daha iyi.

(Siddhartha)

*

- Kendi kafasıyla düşünemeyecek ve kendi kendisinin yargıcı olamayacak kadar rahatını sevenler, yasaklara olduğu gibi boyun eğerler.

(Demian)

*

- En mutsuz yaşamda bile yıldızın parladığı anlar, kum ve çakıl taşlan arasında küçük çiçeklerin açtığı anlar vardır.

(Bozkırkurdu)

- Bir insanı başkalarından ayıran özellikleri belirlemek, o insanı tanımaktır.

(Narziss ve Goldmund)

*

- Birisi mutluluğu ya da erdemiyle övünüyor, böbürleniyorsa, onda bunun ikisi de yok demektir.

(Knulp)

*

- Kimileri vardır, hiçbir vakit insan aşamasına erişemez; kurbağa olarak, kertenkele olarak, karınca olarak kalır. Kimileri de vücutlarının belden yukarısıyla insan, belden aşağısıyla balıktır.

(Demian)

*

- Bir şeyi sevebilmek - ne büyük kurtuluş!

(Klingsor'un Son Yazı)

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- Sözün kısası, yaşam savaştır.

(Öldürmeyeceksin)

Damla Karakuş

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